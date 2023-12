Historiador lança o livro “Futeboleando” em Campina Grande

O escritor Edvaldo Nunes lança nesta terça-feira, em Campina Grande, o seu sétimo livro. “Futeboleando” é um livro com textos que lembram crônicas, impregnadas com realces de humor, típicas do futebol. O lançamento acontece às 19 horas, na Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande.

– A leitura possibilita uma divertida e cultural imersão no mundo do futebol – disse Edvaldo Nunes.

“Futeboleando” tem prefácio do historiador José Octávio de Arruda Melo e posfácio do desportista Serpa Di Lorenzo. Será apresentado pelo desportista Arlindo de Almeida.

– Dentre outras narrativas o livro enaltece o goleiro que pegou um chute certeiro e que tinha endereço do gol. Desabafa com o lateral que não sobe. Encanta-se com o jogador que joga de cabeça erguida. Chateia-se com o camisa 9 que não mora grande área. Faz uma prece aos deuses do futebol. Afirma que uma vez a bola foi lá onde a coruja dorme e outra vez bateu no pé da trave. Menciona um time que não ganha uma faz tempo, e outro time que é um verdadeiro pega na rua. Fica intrigado com a lei do ex. E para o time que queria ser campeão sem perder uma, mas, perdeu, diz que invicto só sabão em pó – diverte-se Edvaldo.

De acordo com o autor, o livro ainda presta homenagem a 43 clubes brasileiros, desafiando o leitor a encontrar e, quem sabe, cantar o hino de seu clube de coração.