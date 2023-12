Valentina vence Mandacaru nos pênaltis e garante vaga na final da Copa João Pessoa de Futebol

O Valentina é o primeiro finalista da 15ª edição da Copa João Pessoa de Futebol. A vaga foi garantida na noite desta segunda-feira (11), em uma revanche da final de 2022. O atual campeão venceu o Mandacaru nos pênaltis, por 3 a 0, após empatar sem gols no tempo normal. O adversário sai do duelo desta terça-feira (12), no Centro de Treinamento Ivan Tomaz, entre Cruz das Armas e Roger.

Para garantir a vaga na decisão, o Valentina precisou superar a expulsão do volante Gabriel, camisa 5 do time, aos 39 minutos do primeiro tempo, e com isso jogar toda a segunda etapa com um jogador a menos. Mesmo com nove atletas em campo, o time comandado por Alex Araújo foi melhor na segunda metade do confronto e teve duas boas oportunidades para conquistar a vitória no tempo regulamentar.

Já o Mandacaru, que tinha a pior campanha entre os quatros times que chegaram às semifinais da competição, havia vencido apenas uma partida no certame. Das quatro classificações até as semis, três foram nas cobranças dos pênaltis. Apostando no tiro livre dos 11 metros, o treinador Fábio Bastos trocou os goleiros, colocando Washington no lugar de Júnior nos minutos finais, mas que não foi o suficiente para avançar.

Os atuais campeões acertaram três de quatro cobranças, enquanto o adversário errou todas – uma delas defendida pelo goleiro Cleberson Cruz, destaque do confronto. “Estamos na final! Só temos que agradecer a Deus, nós fomos merecedores, muito acima dos caras, respeitando totalmente, temos amigos do outro lado, mas o nosso time vai longe, está calando a boca de todo mundo”, comemorou o camisa um.

O adversário do Valentina na final será conhecido nesta terça-feira (12), quando Cruz das Armas e Roger vão fazer a outra semifinal da Copa João Pessoa, no CT Ivan Thomaz. O jogo está previsto para começar às 19h.