Cícero Lucena discute acordo com Agência Francesa para viabilizar investimentos de 55 milhões de euros para a Capital

Depois de participar da 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (COP28), em Dubai, nos Emirados Árabes, onde apresentou as soluções que João Pessoa está dando para questões de clima e meio ambiente, o prefeito Cícero Lucena desembarcou em Paris, na França, onde, nesta sexta-feira (8), se reuniu com Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para viabilizar investimentos para a Capital na ordem de € 55.455.019.

O acordo vai permitir, por exemplo, contratos de financiamento para os projetos que transformarão a mobilidade e acessibilidade de João Pessoa. Entre eles, estão previstos a construção dos corredores Dois de Fevereiro e Epitácio Pessoa, junto aos Terminais de Integração. Essas ações fazem parte do Projeto de Melhoria da Mobilidade e Acessibilidade da região central e inclui o Projeto de Recuperação e Urbanização de 7,5 km do Rio Jaguaribe, por meio do Programa João Pessoa Sustentável.

O prefeito Cícero Lucena afirmou que a gestão municipal tem a disposição de procurar todos os meios para tornar a cidade de João Pessoa cada vez melhor e as parcerias internacionais integram esse esforço. “Nosso propósito é tornar a cidade um lugar melhor para morar, visitar e investir, respeitando o meio ambiente. Vamos seguir nesse caminho de união para tornar João Pessoa mais humana, fraterna e desenvolvida para o bem comum”, declarou o prefeito.

O gestor municipal esteve acompanhado de Antônio Elizeu, coordenador geral do Programa João Pessoa Sustentável. A Agência Francesa de Desenvolvimento, que vai viabilizar 80% dos investimentos, foi representada por Gaëlle Narayanassamy e Stéphane Carcas. Os outros 20% da contrapartida são da Prefeitura Municipal de João Pessoa. O acordo já estabelecido serve como contrapartida do Município e garante o início das obras antes mesmo da formalização do contrato.