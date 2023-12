Ativista climática paraibana rebate declaração de prefeito de João Pessoa na COP 28; veja vídeo

A ativista climática paraibana Mikaelle Farias rebateu declarações do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), em apresentação feita na COP 28, no painel sobre Transparência: desafios e conexões para implementação da adaptação climática, que aconteceu ontem (07), em Dubai.

Mikaelle pediu a palavra, após fala do gestor, que destacou o selo ‘Cidades Árvores do Mundo’ (Tree Cities of the World) – título concedido pela Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO/ONU) e a Fundação Arbor Day (USA), recebido por João Pessoa, considerada uma das cidades que mais avançaram na arborização urbana.

Na intervenção afirmou que as informações apresentadas pelo prefeito não ‘batiam’ com a realidade e usou dados sobre o desmatamento do Projeto Global Forest Change, que estão no perfil da professora da UFPB Andrea Porto Sales (@andreaportosales).

“Eu queria dizer que a sociedade civil de João Pessoa está muito bem representada aqui na COP-28 e que ela repudia a presença e as falas do prefeito Cícero Lucena nessa mesa (…) como é que a gente consegue chegar a 500 mil árvores na sua gestão, se a gente já teve mais de 347 ‘campos de futebol’ desmatados em João Pessoa. A gente não pode falar em adaptação climática que distorce a grave realidade que a gente vive”, criticou.

Confira partes da intervenção da jovem, em vídeo que foi divulgado, inicialmente, pelo perfil da rede social @minhajampa (veja abaixo).

Participação de Cícero

De acordo com texto no site da prefeitura, no último painel com participação do gestor, Cícero reforçou o compromisso de seguir avançando na arborização. Ele lembrou do programa de pavimentação da Prefeitura de João Pessoa, que oferece o plantio de uma árvore para cada morador de rua beneficiada que desejar adotar uma espécie – centenas já foram plantadas.

Cícero Lucena também debateu a conquista de mais desafios nessa área com o presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana – SBAU, o paraibano Sérgio Chaves.

A SBAU também já conferiu prêmio a João Pessoa de “Cidade Amiga das Árvores”. No evento, Sergio Chaves destacou que a Capital Paraibana aferiu ao prêmio por se destacar nos fundamentos das ações que a entidade ambiental preconiza para seus projetos de inclusão e reinclusão das árvores nas cidades. “Desta forma, João Pessoa está contribuindo para avançar a arboricultura brasileira’, afirmou o texto.

O presidente da SBAU também é coordenador do programa Trees Cities of the World no Brasil.

Ele ainda enfatizou que a premiação por dois anos consecutivos, reflete o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com o planejamento do manejo urbano, plantio de mudas nativas, desaceleração das mudanças climáticas e com a qualidade de vida dos moradores da Capital paraibana.