Semob-JP prepara esquema especial de trânsito e transporte para feriado desta sexta-feira

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) elaborou, para esta sexta-feira (08), feriado municipal em referência ao Dia de Nossa Senhora da Conceição e também dia de homenagem a Iemanjá, uma operação especial de trânsito e transporte, que garantirá a segurança viária aos eventos que ocorrerão, assim como, aos passageiros de ônibus que precisarão realizar viagens essenciais.

De acordo com o superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Expedito Leite Filho, as equipes da Semob-JP permanecerão em alerta, caso haja alguma necessidade de intervenção imediata. “Tanto para urgências de trânsito quanto para fiscalizar o andamento do sistema de transporte público, permaneceremos com equipes em atuação e, sendo necessário, estaremos trabalhando em situações, como em caso de acidentes ou de reforço nas linhas de ônibus”, explicou o superintendente da Semob.

30ª Caminhada de Iemanjá – Atendendo a uma solicitação da Federação Paraibana de Tradições Afro Descendente (FPTAD), agentes de mobilidade estarão atuando para garantir a fluidez e a segurança viária, desde a concentração até o encerramento da 30ª Caminhada de Iemanjá. A partir das 15h, os participantes vão se reunir na Rua Doutor João Soares da Costa (Cruz das Armas) e, por volta das 16h, eles percorrerão pelas avenidas Cruz das Armas, Vasco da Gama e João Machado (ambas em Jaguaribe), Maximiano Figueiredo e Epitácio Pessoa até chegarem ao Largo de Tambaú. Ao longo do percurso de aproximadamente 10 quilômetros, batedores da Semob-JP seguirão com bloqueios e desvios, para passagem da caminhada, até que o evento seja concluído, por volta das 21h.

Procissão de Nossa Senhora da Imaculada Conceição – A Semob-JP também vai acompanhar a Procissão de Nossa Senhora da Imaculada Conceição que terá inicio às 18h, saindo do santuário, localizado em Tambauzinho. O percurso inicia pela Rua Arquiteto Hermenegildo Di Lascio, seguindo pelas ruas Lauro Torres, José Florentino Júnior, Deputado Geraldo Mariz, Major Salustiano Ribeiro, Avenida Abdias Gomes de Almeida até voltar ao santuário. Todo o percurso também será escoltado pelos agentes de mobilidade motorizados e tem previsão de término às 19h30.

Funcionamento dos ônibus – Apesar de ser feriado, com a expectativa de movimentação principalmente nas áreas comerciais da cidade motivada pelas compras de final de ano, o sistema operacional de transporte público sofrerá uma pequena alteração, tendo em vista que, das 73 linhas que geralmente circulam em dias úteis, 69 estarão ativas, ou seja, apenas quatro não estarão rodando na sexta-feira (08), são elas: 108, 527, 702 e I004.

Agentes de mobilidade vão acompanhar a operação das linhas durante todo o dia, podendo alterá-las dependendo da demanda de passageiros. Para verificar todos os horários e itinerários do transporte público da Capital, a Semob-JP recomenda que os usuários acessem o site: portal.semobjp.pb.gov.br , façam buscam na aba “serviços” e, logo em seguida, “itinerários e horários”.

Contato para urgências – O órgão de trânsito manterá ativo, entre 6h e 00h, para que a população acione os agentes de mobilidade em caso de urgência no contato 98760-2134 para receber mensagens e fotos via whatsapp.