onde acompanhar, horário e outras informações

Treze x Pombal é um dos confrontos da 7ª rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2024, e acontece neste domingo (3), com bola rolando às 16h, no Estádio Amigão, em Campina Grande. O Treze quer se firmar no G-4 da competição, enquanto o Pombal quer uma vaga na zona de classificação.

O Treze vem de uma vitória maiúscula no último domingo (25), contra o Sousa, por 2 a 0, em pleno Estádio Marizão. O Galo está na 4ª colocação do estadual, com nove pontos, e quer mais um resultado positivo para se firmar na zona de classificação.

Já o Pombal vem de derrota no último fim de semana, para o líder Botafogo-PB, por 3 a 2. O time sertanejo é o 7º colocado, com seis pontos, e quer sua terceira vitória no campeonato para encostar nos times da parte de cima da tabela.

Transmissão

Onde assistir: o jogo não tem transmissão com imagens.

Onde ouvir: CBN Campina transmite Treze x Pombal.

Tempo Real: o ge acompanha o duelo com detalhes dos lances, minuto a minuto.

Dia, hora e local de Treze x Pombal

Dia: 03/03

Hora: 16h

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Prováveis escalações

TREZE

Igor Rayan, Guilherme Lucena, Luís Fernando, Rafael Castro e Higor; Juninho, Roberto e Rickelme; Will Viana, Lucas Mineiro e Edmundo. Téc.: William De Mattia.

POMBAL

Gatito, Tharlles, Duarte, Lucas e Diego; Pepeu, Miro e Luís Felipe; Mastherson, Wanderson e Danielzinho. Téc.: Adriano de Souza.

Arbitragem de Treze x Pombal

Árbitro principal: ainda não definido.

Assistente 1: ainda não definido.

Assistente 2: ainda não definido.

Quarto árbitro: ainda não definido.

Dia a dia do Treze

Segunda-feira (26)

O Treze não voltou para Campina Grande, seguiu em Sousa, onde jogou no último domingo (25), Na manhã desta segunda-feira (26) a delegação seguiu direto para Natal, onde joga na quarta-feira (28) contra o América-RN, pela Copa do Nordeste. Na tarde de hoje o time fez um treino regenerativo no Estádio Frasqueirão.

