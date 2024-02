Prefeitura beneficia mais 22 famílias com assinatura de contrato para compra da casa própria

O Programa “Compra Assistida” da Prefeitura de João Pessoa está aquecendo o mercado imobiliário na cidade, permitindo a negociação de imóveis novos e usados que estavam em oferta há muitos meses. Nesta quarta-feira (22), mais 22 famílias assinaram o contrato de intenção de compra e venda para adquirir um imóvel. O Programa da “Compra Assistida” foi criado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa para atender famílias que moravam em áreas de risco ou em áreas insalubres que tinham sido removidas e eram assistidas pelo aluguel social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município.

O Programa tem como meta garantir uma moradia para cerca de 250 famílias que vão ter a aquisição de um imóvel com valor fixado em R$ 115 mil, pago pela Prefeitura com recursos próprios e depois a Caixa Econômica faz o ressarcimento aos cofres do município. As famílias assinaram um contrato com intenção de compra e venda entre vendedor e comprador, marcando o início da tramitação do processo para a compra definitiva do imóvel.

A Secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, lembrou que na terça-feira passada o prefeito Cícero Lucena fez a entrega das chaves do imóvel para 12 famílias que foram beneficiadas pelo Programa “Compra Assistida”, adiantando que a previsão é que os novos beneficiários estejam recebendo a chave da casa própria dentro de um prazo de 30 dias úteis.

“O Programa deu às famílias a oportunidade de escolher o imóvel no bairro da preferência delas e tudo é acompanhado por técnicos e engenheiros da Semhab, que observaram aspectos físicos e jurídicos dos imóveis à venda, o que é garantia de um bom negócio para quem vende e quem compra e também beneficia os corretores que se empenham no atendimento das partes interessadas e isso agiliza o andamento do processo, facilitando o pagamento e na sequência a entrega das chaves para a família beneficiada”, explicou.

Ela lembrou que o programa vai beneficiar famílias do bairro São José, do Complexo Beira Rio, formado pelas comunidades Santa Clara, Padre Hildon Bandeira, Miramar, Brasília de Palha, São Rafael, Tito Silva, Vila Tambauzinho e Cafofo Liberdade.

“O aquecimento das vendas no setor imobiliário é bom para todo mundo, para as famílias beneficiadas que vão ter uma moradia confortável e em local seguro, a Prefeitura está combatendo o déficit habitacional e o mercado vive um bom momento para investimentos em novos empreendimentos, o que significa geração de emprego e renda na cidade”, comentou.

A secretária revelou que a Prefeitura está executando o programa com recursos próprios e as famílias beneficiadas são remanescentes de áreas de risco ou foram realocadas e vão receber o novo imóvel sem ter nenhuma despesa. Socorro Gadelha disse que o programa “Compra Assistida” é de interesse social e as famílias beneficiadas são de baixa renda e viviam em situação de vulnerabilidade social.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, disse que uma das Metas da gestão do prefeito Cícero Lucena é combater o déficit habitacional, com a construção de novas moradias, regularização fundiária e agora o Programa “Compra assistida” atendendo famílias que eram acompanhadas pela Prefeitura através do Auxílio aluguel. Ele ressaltou que a moradia própria é a base de uma família, que sem essa despesa pode usar os recursos financeiros

Bom negócio – O corretor de imóveis Wagner Barros, que trabalha com a compra e venda de imóveis há mais de dez anos, disse que o Programa “Compra Assistida” chegou para esquentar o mercado imobiliário. “Através desse programa nós estamos conseguindo vender imóveis que estavam em oferta há mais de um ano. Alguns casos os donos já tinham perdido a esperança de vender o apartamento ou a casa e na parte das famílias que estão precisando de uma moradia, foi a oportunidade perfeita para se livrar do aluguel e conseguir realizar o sonho da casa própria”, ressaltou.

O aposentado Francisco Valdo Gomes da Silva está negociando a venda de um apartamento com o senhor Alexandre de Almeida Silvestre, que morava no bairro São José, sendo atendido pelo auxílio aluguel da Prefeitura, mas está se mudando para Mangabeira VII. Seu Francisco contou que estava tentando vender o apartamento há mais de um ano, já havia aparecido pessoas interessadas e na hora de fechar o negócio não dava certo, mas agora tudo se encaixou perfeitamente, beneficiando seu Alexandre Almeida, que vai morar em um apartamento confortável com a família dele.

Quem também assinou o contrato com a intenção de compra e venda foi o operário Rogério Antônio da Silva, que morava na comunidade São José perto da Ponte da Chatuba, e agora vai morar em um apartamento escolhido por ele, na região do Muçumagro. Ele conta que na Comunidade São José teve que enfrentar muitas enchentes e outros problemas até que passou a ser atendido pelo auxílio aluguel da Prefeitura, aproveitando para agradecer o Prefeito Cícero Lucena que incrementou o programa da Compra Assistida e agora ele está se preparando para se mudar para o apartamento novo.

Rogério Antônio da Silva está comprando o apartamento de Ewerton Augusto da Silva, que revelou que vender o imóvel há muito tempo e não aparecia negócio, mas agora tudo está caminhando rapidamente. “Tudo está chegando em boa hora, pois eu estava precisando fazer essa venda para poder investir o dinheiro em outros projetos e através do Programa “Compra Assistida” estou fazendo um bom negócio e com total segurança”, declarou.