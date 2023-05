Educação infantil

Educadores do município passam por capacitação sobre o projeto ‘Palavra Cantada na Escola’

18/05/2023 | 19:30 | 97

Educadores de 93 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e de 48 escolas estão passando por um processo de formação para a implementação do projeto ‘Palavra Cantada na Escola’ na Rede Municipal de Ensino. A capacitação, que foi iniciada na quarta-feira (17), se encerra nesta sexta-feira (19), na Faculdade Internacional da Paraíba (FPB).

A formação continuada é ofertada pela Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) de João Pessoa, por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef). “Acreditamos que para se começar um trabalho importante como esse, primeiro é necessário fazer a formação continuada com os educadores. Depois disso, vamos disponibilizar o material para as nossas crianças”, explicou a diretora do Departamento de Educação Infantil da Sedec, professora doutora Maria Sonaly Machado de Lima.

O projeto ‘Palavra Cantada na Escola’ trabalha o aprendizado com ajuda da música e da brincadeira como forma de melhorar o processo educacional de crianças nas turmas da pré-escola e dos primeiros anos do Ensino Fundamental I. A Prefeitura de João Pessoa já adquiriu o material, que nos próximos meses será utilizado nas aulas.

Maria Sonaly Machado de Lima destacou a importância que tem esse projeto para o processo de ensino-aprendizado das crianças da Rede Municipal de Ensino. “O projeto trabalha a musicalização na educação infantil, que vem revestido no trabalho da cultura escrita, da leitura e da oralidade. É um material riquíssimo, com um repertório cultural fantástico para ser trabalhado com as crianças para ampliar o repertório delas. É mais um recurso pedagógico que estamos implementando na Rede Municipal de Ensino”, concluiu.

Esta é a segunda etapa do processo de formação. Os gestores e supervisores dos CMEIs e das escolas já haviam recebido um treinamento no mês de janeiro. Os kits do ‘Palavra Cantada na Escola’ são compostos por um livro didático e dois CDs com músicas e brincadeiras para as crianças, além do livro do professor para auxiliar na aplicação do material.