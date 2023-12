Qual filme vai passar na SESSÃO DA TARDE HOJE QUARTA (06/12)? “Uma Segunda Chance Para Amar”- QUE HORAS COMEÇA

Por MRNews



Uma Jornada Cinematográfica na Sessão da Tarde: Gigantes de Aço e Uma Segunda Chance Para Amar

**Data:** Terça-feira, 05/12/2023 e Quarta-feira, 06/12/2023

A “Sessão da Tarde” tem sido uma tradição para muitos cinéfilos, proporcionando entretenimento leve e envolvente. Nesta semana, destaque para dois filmes cativantes que exploram gêneros distintos.

Gigantes de Aço (Real Steel) – Terça-feira, 05/12/2023:

*País de Origem:* Americana/indiana

*Ano de Produção:* 2011

*Diretor:* Shawn Levy

*Elenco:* Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly, Anthony Mackie, Kevin Durand, Hope Davis, Karl Yune, Olga Fonda

*Classe:* Drama, Ação

Num futuro não muito distante, “Gigantes de Aço” nos transporta para um mundo onde as lutas de boxe não são mais protagonizadas por seres humanos, mas sim por robôs colossais. Dirigido por Shawn Levy e estrelando Hugh Jackman, o filme tece uma trama emocionante que vai além da ação, explorando laços familiares e a superação de desafios. Uma fusão habilidosa entre drama e adrenalina.

Uma Segunda Chance Para Amar (Last Christmas) – Quarta-feira, 06/12/2023:

*País de Origem:* Americana

*Ano de Produção:* 2019

*Diretor:* Paul Feig

*Elenco:* Emma Thompson, Michelle Yeoh, Emilia Clarke, Henry Golding, Lydia Leonard

*Classe:* Romance

Em contraste, “Uma Segunda Chance Para Amar” é uma pérola romântica dirigida por Paul Feig. Com um elenco encabeçado por Emilia Clarke, o filme nos leva às vésperas do Natal, onde Kate, interpretada por Clarke, encontra em Tom uma nova perspectiva de vida. Uma história envolvente que mistura romance e a magia natalina, lembrando-nos da importância do amor e da renovação.

Nestes dois dias, a Sessão da Tarde oferece uma experiência cinematográfica diversificada, proporcionando tanto ação eletrizante quanto uma jornada emocional. Prepare a pipoca e desfrute dessas histórias que prometem entreter e emocionar.