Vereadores de Sapé confiam na vitória e se dão aumento de mais de 73,75%

Os vereadores de Sapé aprovaram um reajuste robusto para os que estiverem ocupando cadeira na Câmara Municipal na próxima legislatura, a partir de 2025, que será composta com os vitoriosos nas Eleições 2024. Comparado com a remuneração paga atualmente, o reajuste geral será 73,75%.

De acordo com a lei, publicada no Diário da Câmara Municipal do último dia 20 de novembro, a partir de 1º de janeiro de 2025, os parlamentares eleitos no próximo ano passarão a receber R$ 13,2 mil mensais. No mês seguinte, 1º de fevereiro de 2025, o salário aumenta para R$ 13,9 mil. Atualmente eles recebem no mínimo R$ 8 mil.

Já o presidente da Câmara vai ter um incremento ainda maior na remuneração. O presidente passará a receber 50% a mais pelas suas atribuições específicas do cargo, subindo para R$ 19,8 mil em janeiro de 2025, aumentando para R$ 20,8 mil no mês seguinte em diante. O atual presidente do legislativo recebe R$ 12 mil.

Quando se pensa que o reajuste para o legislativo, em um momento em que muitos municípios reclamam de redução das receitas e dificuldades para “fechar a conta”, chama a atenção o aumento aprovado pela Câmara.

A folha de pessoal da Câmara Municipal de Sapé, apenas com os salários vereadores, chega a R$ 124 mil por mês. Com o reajuste, o valor passará para R$ 194,6 mil.

O resultado é um custo anual de R$ 1.44 milhões, que passará para R$ 2.33 milhões, em fevereiro de 2025, como tomar posse os novos vereadores.