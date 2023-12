Emlur lança campanha Natal Solidário para beneficiar instituição de caridade

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) lançou, nesta segunda-feira (4), a campanha Natal Solidário para beneficiar uma instituição de caridade que cuida de idosos, em João Pessoa. As doações serão de itens de higiene, a exemplo de fralda geriátrica, sabonete, creme dental, lenço umedecido, hidratante corporal, papel higiênico, soro fisiológico e luva descartável.

Para o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, o Natal é um momento de confraternização e de ajudar o próximo. “Pedimos aos colaboradores que abracem esta causa. A vida nos proporciona muito e podemos retribuir, doando a quem precisa. Divulgamos a campanha entre nossos colaboradores, mas queremos também incentivar outros órgãos públicos e grupos da sociedade civil a fazerem o mesmo”.

A organização da campanha é da Divisão de Bem-Estar Social (Dibes) da Emlur. A chefe do setor, Lucia Monteiro, comenta que a iniciativa da campanha surgiu da preocupação com as pessoas idosas que vivem em instituições de caridade. “Queremos prestar nossa solidariedade genuína por nossos irmãos. Doar é um ato de amor”.

As doações dos itens podem ser entregues ao setor, localizado na sede da Emlur, no Bairro dos Estados, até o dia 20 de dezembro. Após a data, haverá a entrega na instituição de caridade escolhida para receber os materiais.

A Dibes tem a função de cuidar dos colaboradores da Emlur e de seus familiares. As assistentes sociais fazem o acompanhamento dos trabalhadores que estão acamados, hospitalizados ou necessitando de algum auxílio em saúde, por exemplo. O setor também concede orientação previdenciária e realiza campanhas, como a de doação de sangue.