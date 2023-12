filme da Rede Paraíba será exibido na Globo em janeiro

O filme “O Sertão Vai Vir Ao Mar“, produzido pela Rede Paraíba, vai ao ar em janeiro de 2024 na tela da Globo. O longa foi filmado na cidade de Pilar e tem no elenco nomes como Buda Lira, Zezita Matos, Lucas Veloso e Joálisson Cunha.

O filme foi gravado após a Rede Paraíba ser selecionada pela Globo, junto com outras duas afiliadas (a Rede Amazônica e a Verdes Mares) para produzir um telefilme em parceria com a emissora.

O roteiro de “O Sertão Vai Vir Ao Mar” foi submetido na seleção e a Globo o selecionou.

A previsão é que o filme seja exibido na Globo no início do próximo ano, já no mês de janeiro.

O Sertão Vai Vir Ao Mar

O filme “O Sertão Vai Vir Ao Mar” tem o roteiro baseado na obra Dom Quixote e Sancho Pança, e conta as peripécias de Bento e Ciço.

Eles são dois vaqueiros que trabalham em uma fazenda, e mudam de vida ao precisar viajar para a capital João Pessoa.

O ator pernambucano Tay Lopes interpreta Bento, e o paraibano Joálisson Cunha interpreta Ciço.

Outros nomes como Zezita Matos, Buda Lira, Lucas Veloso e Danny Barbosa também estão no elenco do longa.