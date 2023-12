Perseguição Explosiva- QUE HORAS COMEÇA

Por MRNews



Domingo Cinematográfico na Globo – 03/12/2023: Uma Viagem Por Diversos Gêneros

Neste domingo, 3 de dezembro de 2023, a Globo preparou uma programação cinematográfica repleta de emoções, com histórias que vão desde aventuras mágicas até perseguições explosivas e ação desenfreada. Prepare-se para uma jornada cinematográfica diversificada e envolvente com os seguintes destaques:

1. Corujão II – “O Expresso Polar”

– *Título Original:* The Polar Express

– *País de Origem:* Americana

– *Ano de Produção:* 2004

– *Diretor:* Robert Zemeckis

– *Elenco:* Tom Hanks, Chantel Valdivieso, Daryl Sabara

– *Classe:* Drama, Família

Embarque em uma jornada extraordinária para o Polo Norte inspirada no livro infantil de Chris Van Allsburg. Um menino cheio de dúvidas descobre a magia do Natal ao pegar uma carona inusitada no Expresso Polar.

2. Temperatura Máxima – “Liga da Justiça”

– *Título Original:* Justice League

– *País de Origem:* Americana

– *Ano de Produção:* 2017

– *Diretor:* Jack Snyder

– *Elenco:* Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller

– *Classe:* Ação

Batman e Mulher-Maravilha unem forças para recrutar um time de meta-humanos, incluindo Aquaman, Cyborg e Flash. Juntos, enfrentam um inimigo recém-despertado em uma batalha épica.

3. Domingo Maior – “S.M.A.R.T. Chase: Perseguição Explosiva”

– *Título Original:* S.M.A.R.T. Chase

– *País de Origem:* Chinesa

– *Ano de Produção:* 2017

– *Diretor:* Charles Martin

– *Elenco:* Orlando Bloom, Simon Yam, Yu Xing, Wu Lei

– *Classe:* Ação

Um agente de segurança privada se vê envolvido em uma perseguição intensa durante a escolta de uma valiosa antiguidade chinesa por Xangai. Ação e adrenalina estão garantidas.

4. Cinemaço – “Velocidade Máxima 2”

– *Título Original:* Speed 2: Cruise Control

– *País de Origem:* Americana

– *Ano de Produção:* 1997

– *Diretor:* Jan de Bont

– *Elenco:* Sandra Bullock, Jason Patric, Willem Dafoe, Temuera Morrison, Brian McCardie, Christine Firkins

– *Classe:* Ação

Em um cruzeiro romântico pelo Caribe, o policial Alex se vê enfrentando perigos inesperados quando um maníaco ameaça a segurança a bordo com bombas. Uma corrida contra o tempo e ação desenfreada garantem uma noite eletrizante.

Prepare-se para uma maratona cinematográfica que promete agradar a todos os gostos, desde a magia natalina até as emoções intensas de super-heróis e perseguições explosivas. A pipoca está pronta, e a diversão está garantida. Boa sessão!