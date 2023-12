Praça Risonete Freitas, no Cristo, segue com obra acelerada e previsão de entrega para dezembro

02/12/2023 |

14:00

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), vem realizando obras para trazer mais espaços de lazer para a população e a Praça Risonete Freitas Domingos, no bairro do Cristo, está recebendo serviço de requalificação para oferecer melhorias e novos equipamentos ao local. O trabalho segue em ritmo acelerado com 90% de execução. A previsão de entrega é para o mês de dezembro.

A obra de requalificação da praça vai contemplar luminárias em LED, quadra poliesportiva, Academia da Terceira Idade (ATI), playground, bancos de concreto, urbanização e pista para caminhada. O investimento é de cerca de R$ 700 mil.

As praças e parques trazem um ambiente de lazer e convivência a quem frequenta. “Essas obras são de grande importância para a população, pois proporcionam além de espaços de lazer e práticas esportivas, também trazem momentos de contemplação da natureza e momentos em família”, disse Isabel Freitas, diretora de obras da Seinfra.

Além da Praça Risonete Freitas Domingos, outras estão em execução e em processo de licitação, assim como os parques com obras em andamento em diversos bairros da cidade, como o Parque Cidade, no Aeroclube, Três Ruas, nos Bancários, Linear do Valentina e Parque Linear na Avenida Hilton Souto Maior. Ao todo sete praças já foram entregues à população.