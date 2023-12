QUAL FILME VAI PASSAR NA GLOBO HOJE? SESSÃO SE SÁBADO, SUPERCINE E CORUJÃO

Por MRNews



Ação, Aventura e Comédia: Destaques da Programação Cinematográfica na Globo em 02/12/2023

Este sábado, 2 de dezembro de 2023, promete uma emocionante seleção de filmes na programação da Globo, proporcionando aos telespectadores uma jornada repleta de ação, aventura e comédia. Prepare-se para uma noite de entretenimento de alta octanagem com os seguintes destaques:

Corujão II – “Os Mercenários” (The Expendables)

– *Título Original:* The Expendables

– *País de Origem:* Americana

– *Ano de Produção:* 2010

– *Diretor:* Sylvester Stallone

– *Elenco:* Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Giselle Itie, Mickey Rourke

– *Classe:* Ação

Nesta produção, um grupo de mercenários americanos embarca em uma missão na América Latina com o objetivo de derrubar um ditador cruel. Contudo, as coisas tomam um rumo inesperado, e o grupo se vê em uma situação em que a sua utilidade é questionada.

Sessão De Sábado – “Piratas do Caribe – A Maldição Do Pérola Negra”

– *Título Original:* Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

– *País de Origem:* Americana

– *Ano de Produção:* 2003

– *Diretor:* Gore Verbinski

– *Elenco:* Lee Arenberg, Orlando Bloom, Johnny Depp, Keira Knightley, Jonathan Pryce, Geoffrey Rush

– *Classe:* Aventura

Embarque em uma jornada épica com Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, quando seu navio é roubado por Capitão Barbossa. Uma trama cheia de ação, piratas e uma busca desesperada para salvar a filha do governador.

Supercine – “Família do Bagulho”

– *Título Original:* We’re The Millers

– *País de Origem:* Americana

– *Ano de Produção:* 2013

– *Diretor:* Rawson Marshall Thurber

– *Elenco:* Ed Helms, Emma Roberts, Jennifer Aniston, Will Poulter, Jason Sudeikis

– *Classe:* Comédia

Em uma virada para a comédia, um traficante é obrigado a montar uma falsa família para atravessar a fronteira do México. A hilaridade se desenrola enquanto eles tentam passar despercebidos pelas autoridades.

Corujão I – “Fúria Sobre Rodas”

– *Título Original:* Drive Angry

– *País de Origem:* Americana, Francesa, Japonesa

– *Ano de Produção:* 2011

– *Diretor:* Patrick Lussier

– *Elenco:* Billy Burke, Nicolas Cage, Joe Chrest, William Fichtner, Amber Heard, Con Schell

– *Classe:* Ação

Encerrando a noite, mergulhe nas trevas com “Fúria Sobre Rodas”, onde um pai, Milton, interpretado por Nicolas Cage, busca resgatar sua neta das garras de uma seita sinistra, desencadeando uma jornada infernal.

Prepare-se para uma maratona cinematográfica repleta de emoções e surpresas, proporcionando uma noite memorável para os amantes do cinema.