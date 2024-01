Com Wesley Safadão, Treze apresenta o novo patrocinador master para 2024

O Treze anunciou o seu novo patrocinador master de uma maneira diferente. É que o garoto-propaganda foi ninguém menos que o cantor Wesley Safadão.

Em 2024, a Betvip é quem vai estampar o principal espaço na camisa do Galo da Borborema.

Wesley Safadão apresenta o novo patrocinador master do Treze

O anúncio foi feito nas redes sociais trezeanas, com o cantor Safadão segurando a camisa 10. O músico se apresentou em Cabedelo na noite desse sábado.

A nova temporada é importante para o Treze, que volta a ter um calendário mais cheio de competições. O time vai jogar o Campeonato Paraibano, as Copas do Nordeste e do Brasil, além da Série D do Campeonato Brasileiro.

+ Confira a preparação do Treze para encarar o Serra Branca

Inclusive, a estreia oficial na temporada acontece nesta terça-feira. No Estádio Almeidão, em João Pessoa, o Galo recebe o Serra Branca.

O jogo está marcado para as 20h e é o último do Treze cumprindo a punição de perda de mando de campo, ainda referente ao ano de 2022.

