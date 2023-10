Parque Solon de Lucena recebe I Outubro Arretado para Crianças neste domingo

Abrindo a programação infantil da Prefeitura de João Pessoa no mês das crianças, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) realiza o I Outubro Arretado para Crianças, promovido pelo grupo de teatro Arretado Produções Artísticas. Neste domingo (08), a partir das 16h, quem optar pelo lazer em família no Parque Solon de Lucena terá acesso à apresentações gratuitas de arte circense. Além, é claro, de poder usufruir do espaço público para brincadeiras, piqueniques e gastronomia de qualidade, comercializada a preços acessíveis.

Às 16h tem o espetáculo ‘O menor circo do mundo’ e às 17h é a vez da ‘Baladinha do Pipi’. A segurança do evento será garantida pelos agentes de controle urbano e pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). “Assim como realizamos o projeto Férias no Parque e foi um verdadeiro sucesso com o público infantil, o mês das crianças não poderia passar em branco. Pensamos numa programação acessível e que atraia as famílias para o espaço, somando aos atrativos que o Parque já reúne para a prática de atividade física e de lazer”, pontuou Fábio Carneiro, secretário de Desenvolvimento Urbano.

O Parque Solon de Lucena possui amplo espaço para piqueniques, pontos de gastronomia para lanches, venda de pipoca, algodão-doce, trenzinho que dá a volta em todo o local, pista de skate, ciclovia, parques e brinquedos infláveis e ainda conta com várias opções de ônibus para os usuários do transporte coletivo.

“Não vai faltar opção de lazer para a família aproveitar com a criançada. Assim como ocorre no período das férias, iremos intensificar a fiscalização no local, para garantir que tudo ocorra como previsto e o bem-estar dos frequentadores do espaço público”, ressaltou Fábio Carneiro.

Serviço

I Outubro Arretado para Crianças

Local: Parque Solon de Lucena

Data: domingo (08)

Hora: a partir das 16h