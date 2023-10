Processo seletivo da OAB-PB: provas, edital e vagas

O processo seletivo da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção da Paraíba (OAB-PB) teve o edital divulgado para o cargo de procurador de prerrogativas. São oferecidas 2 vagas e formação de cadastro de reserva. O Jornal da Paraíba separou as principais informações necessárias a respeito do certame.

O salário inicial para a vaga é de R$ 4.180,00. Além da remuneração, o aprovado terá auxílio alimentação de R$ 300.

Processo seletivo da OAB-PB

O edital do processo seletivo da OAB-PB foi divulgado no dia 8 de agosto e publicado no site da OAB-PB e no site da organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro.

Vagas disponíveis

São ofertadas 2 vagas para o cargo de procurador de prerrogativas da OAB-PB, sendo uma de contratação imediata e a outra será preenchida conforme necessidade durante o prazo de validade do processo seletivo, ou seja, dois anos. Também será formado um cadastro de reserva.

O cargo exige bacharelado em Direito e registro na OAB ativo e adimplente.

Veja o que pode e o que não pode As provas objetiva e discursiva acontecem no dia 8 de outubro. O tempo de duração será de 5h e a aplicação se dará no turno da tarde, das 14h às 19h. A prova objetiva será composta de 80 questões de múltipla escolha que versarão sobre o conteúdo programático constante no edital. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima de uma hora, munido de: comprovante de confirmação de inscrição;

documento original de identidade pessoal com foto;

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. Também não será permitido ao candidato, durante a aplicação das provas, permanecer nos locais das provas com aparelhos eletrônicos (telefone celular, relógio digital, smartwatch, notebook, tablet, receptor, gravador, dentre outros). Caso o candidato leve consigo algum aparelho eletrônico, estes deverão ser acondicionados em envelope plástico inviolável. Será automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que: apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados;

não apresentar o documento de identidade pessoal exigido no edital;

não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;

ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;

for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou estiver utilizando livros, notas, impressos não permitidos e/ou calculadoras;

estiver portando durante as provas qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação;

lançar mão de meios ilícitos para executar as provas, seja qual for;

não devolver a folha de respostas;

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou ser descortês com qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;

fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido no edital;

não permitir a coleta de sua assinatura e de sua digital;

estiver portando qualquer tipo de arma.

Inscrição no processo seletivo da OAB-PB

As inscrições terminaram no dia 11 de setembro. A taxa de inscrição custou R$ 190.

O que estudar para o processo seletivo da OAB-PB

Conforme o edital do processo seletivo da OAB-PB 2023, serão cobrados os seguintes conteúdos: