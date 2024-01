André Ribeiro é nomeado para cargo no governo João

O governador João Azevêdo (PSB) nomeou o advogado André Ribeiro como secretário Executivo de Inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (9).

André é filiado ao PDT e foi candidato ao Senado nas Eleições 2022, em uma candidatura avulsa apresentada pelo partido, que apoiou o então candidato ao governo Pedro Cunha Lima (PSDB) e ao senado Efraim Filho (União).

Pré-candidato em Campina Grande

Atualmente André Ribeiro é presidente do PDT em Campina Grande e pré-candidato a prefeito.

Nesse processo, tem se aproximado do grupo do governador João Azevêdo (PSB) que busca a união das oposições contra o projeto de reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (União).

O governador sinaliza para lançar o nome do secretário de Saúde, Jhony Bezerra. O PCdoB sugere o deputado Inácio Falcão. Mas ainda não há definição no grupo.