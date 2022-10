Biênio 2022/2024

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência empossa novos representantes

28/10/2022 | 19:00 | 25

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de João Pessoa (Comped-JP), vinculado à Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realizou, na tarde desta sexta-feira (28), a solenidade de posse dos novos conselheiros da sociedade civil que vão representar o Conselho no biênio 2022/2024. A cerimônia aconteceu no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

O Comped-JP atua na execução e fiscalização das políticas públicas voltadas para pessoa com deficiência. “Nós queremos agradecer aos conselheiros que encerraram seus mandatos e desejar boa sorte aos novos conselheiros, que possam a cada dia ter esse compromisso com a pessoa com deficiência. E dizer que estamos aqui, enquanto secretaria, para formular, deliberar e efetivar políticas públicas para a população com deficiência em parceria com o Conselho”, afirmou a diretora de Assistência Social da Sedhuc, Benicleide Silvestre.

Iber Câmara, representante da Associação Paraibana de Deficientes (Aspadef), destacou a importância de fiscalizar o cumprimento das leis voltadas à pessoa com deficiência. “O Conselho tem a função de fiscalizar se as questões relacionadas a pessoa com deficiência estão sendo aplicadas ou não, além de cobrar o cumprimento dessas leis. A Paraíba é o segundo estado com a maior população de pessoas com deficiência, cerca de 28% da população, então é de extrema importância que essas leis sejam cumpridas”, destacou.

Instituições eleitas – A eleição aconteceu no dia 27 de setembro, no auditório do Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa, no Altiplano, onde foi apresentado o regimento interno da Assembleia de Eleição, e em seguida, cada entidade teve dois minutos para defender sua candidatura. Ao final da assembleia foram eleitos dois representantes do segmento da pessoa com deficiência física; dois representantes da pessoa com deficiência intelectual; dois representantes da pessoa com deficiência visual; dois representantes da pessoa com deficiência auditiva; um representante do segmento da pessoa com síndrome de down; e um representante do segmento da pessoa com autismo. A lista com os nomes das entidades representantes titulares e suplentes foi divulgada no Diário Oficial da Prefeitura de João Pessoa.