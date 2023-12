AGENDA DE JOGOS DE HOJE SABADO (03/12) E AMANHÃ DA GLOBO, PREMIER E SPORTV: TITULO DO PALMEIRAS?

Globo e Premiere: Cobertura Especial do Brasileirão – 02 e 03 de Dezembro de 2023

A reta final do Campeonato Brasileiro 2023 promete emoções intensas e a Globo, juntamente com o Premiere, prepara uma cobertura especial para os torcedores. Com a possibilidade do Palmeiras conquistar o título na tarde de domingo, as atenções estão voltadas para os confrontos decisivos. Veja o que a programação reserva para este fim de semana:

Destaque de Domingo – 03 de Dezembro: Palmeiras em Busca do Título Brasileiro

A rodada do meio de semana deixou o Palmeiras na posição de possível campeão com uma rodada de antecedência. Para conquistar o 12º troféu de Campeonatos Brasileiros, o Palmeiras precisa torcer por tropeços de Botafogo, Atlético-MG e Flamengo, além de vencer o Fluminense no Allianz Parque.

– Transmissão na TV Globo:

– A partida contra o Fluminense será transmitida para São Paulo e mais 15 estados.

– Luis Roberto narra o jogo, com análises de Caio Ribeiro e Paulo Nunes.

– Transmissão no Premiere:

– Milton Leite narra a partida para todo o país, com comentários de Ana Thaís Matos e Dodô.

– O “Aquecimento sportv” antecede a transmissão, trazendo informações e análises do trio direto do estádio.

Confrontos Importantes no Rio de Janeiro e Outras Praças

– Flamengo x Cuiabá (TV Globo e Premiere):

– Gustavo Villani narra o jogo na TV Globo, acompanhado de Junior e Roger Flores.

– No Premiere, Jader Rocha e os comentaristas Grafite e Ledio Carmona.

– Botafogo x Cruzeiro (Premiere):

– Luiz Carlos Jr. narra o confronto exclusivamente no Premiere.

Outros Destaques no Fim de Semana:

– Grêmio x Vasco (Sportv e Premiere):

– Danda Pereira conta a história deste confronto que pode mexer com as partes de baixo e de cima da tabela, ao lado de Paulo Cesar Vasconcellos e Ramon Motta.

– **Sábado, 2 de Dezembro:

– Diversos jogos internacionais, incluindo Alemanha x França (Copa do Mundo da FIFA Sub-17) e Bayern de Munique x Union Berlin (Campeonato Alemão), serão transmitidos no sportv.

Ladies Cup no sportv:

– Várias partidas da Ladies Cup serão exibidas durante a semana, proporcionando aos fãs do futebol feminino momentos emocionantes.

Essa intensa programação de futebol promete trazer momentos inesquecíveis para os torcedores, e a Globo e o Premiere estão preparados para levar toda a emoção desses jogos decisivos para os lares brasileiros. Fique ligado e não perca nenhum lance!