Paratibe vence o Portal do Sol e carimba última vaga na terceira fase da Copa João de Futebol

28/11/2023 |

08:00 |

10

A Copa João Pessoa de Futebol conheceu nesta segunda-feira (27), o último classificado para as Oitavas de Final da competição. A equipe de Paratibe venceu o Portal do Sol por 1 a 0 e avançou à terceira fase do torneio. Com o resultado, o ganhador vai enfrentar o time do Cristo Redentor na próxima etapa.

Os 16 times classificados até aqui, iniciam nesta terça-feira (28), a luta por uma vaga entre os oito melhores times da competição, que tem a organização da Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer).

As seleções do Valentina e Colibris, abrem os confrontos da noite, no Centro de Treinamento Ivan Tomaz, a partir das 19h. Logo depois, a outra vaga será disputada entre Grotão e Bairro das Indústrias. Os vencedores se enfrentarão na quarta fase do campeonato.

Outras 12 equipes já estão garantidas na disputa por uma vaga nas Quartas de Final: Gervásio Maia e Mandacaru, Nova República e Mussuré, Alto do Mateus e Cruz das Armas, Novais e João Agripino, e por fim, Róger e Bairro dos Estados. Essa fase do torneio vai até o dia 3 de dezembro.

O encerramento do principal torneio de futebol amador da cidade, organizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Sejer, está previsto para o dia 19 de dezembro.