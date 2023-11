Concurso da Prefeitura do Conde: edital, inscrição, vagas

As inscrições no concurso da prefeitura do Conde, na Grande João Pessoa, com mais de 145 vagas, começam nesta segunda-feira (27). As vagas ofertadas são para níveis fundamental, médio e superior. Os salários do concurso da prefeitura do Conde variam de R$ 1.320,00 a R$ 3.335,94. Inscrições podem ser realizadas no site da banca organizadora.

Concurso da prefeitura do Conde



O edital do concurso da prefeitura do Conde foi divulgado no dia 24 de novembro. A banca organizadora do certame é o Instituto Consulpam.

Vagas: 147 vagas

Níveis: fundamental, médio/técnico e superior

Salários: R$ 1.320,00 a R$ 3.335,94

Inscrições: 27 de novembro a 20 de dezembro

Provas objetivas: 2 de março para os cargos de nível fundamental; no dia 3 de março, no turno da manhã, para os cargos de nível médio; e no dia 3 de março, no turno da tarde, para os cargos de nível superior.

Resultado final: 11 de abril de 2024

Edital do concurso da prefeitura do Conde

Vagas disponíveis



Fundamental

Coveiro

Auxiliar administrativo

Médio

Motorista categoria “D”

Tratorista

Artesão

Agente administrativo

Fiscal de obras

Técnico em contabilidade

Técnico em informática, manutenção e instalação

Técnico agrícola

Agente fiscal de tributos

Agente fiscal de meio ambiente

Agente fiscal de vigilância sanitária

Auxiliar de saúde bucal

Auxiliar de farmácia

Técnico em enfermagem

Técnico em laboratório

Técnico em topografia

Condutor socorrista

Superior

Bibliotecário

Assistente social

Engenheiro civil

Engenheiro mecânico

Arquiteto

Biólogo

Geoprocessador

Consultor jurídico

Auditor de receita municipal

Analista fiscal de meio ambiente

Analista fiscal de vigilância sanitária

Médico especialista psiquiatra

Médico especialista ortopedista

Médico especialista neurologista

Médico especialista otorrinolaringologista

Médico especialista cardiologista

Médico especialista pediatra

Médico especialista endocrinologista

Enfermeiro

Farmacêutico

Bioquímico

Fisioterapeuta

Nutricionista

Fonoaudiólogo

Psicólogo clínico

Terapeuta ocupacional

Médico veterinário

Cirurgião dentista

Biomédico

Médico de saúde da família

Professor – A (polivalente)

Suporte pedagógico (supervisão escolar)

Inscrição no concurso da prefeitura do Conde

As inscrições no concurso da prefeitura do Conde devem ser feitas entre os dias 27 de novembro e 20 de dezembro, no site da banca organizadora.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:

Acessar o endereço eletrônico http://www.consulpam.com.br/ ;

Realizar a leitura do edital;

Acessar a área do candidato, após cadastro, caso ainda não seja cadastrado;

Preencher a Ficha Eletrônica de Inscrição;

Antes de efetuar o pagamento do boleto bancário, certificar-se de que preenche todos os requisitos dispostos neste edital;

Imprimir o boleto bancário, com o valor total do documento, correspondente à taxa de inscrição;

Verificar se a inscrição foi concluída com sucesso.

O valor da taxa de inscrição correspondente à opção do cargo será:

Cargos de nível fundamental: R$ 70;

Cargos de nível médio/técnico: R$ 90;

Cargos de nível superior: R$ 130

Provas do concurso da prefeitura do Conde

A seleção do concurso da prefeitura do Conde se dará da seguinte forma:

Primeira fase:

– Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, prevista para acontecer no dia 2 de março para os cargos de nível fundamental; no dia 3 de março, no turno da manhã, para os cargos de nível médio; e no dia 3 de março, no turno da tarde, para os cargos de nível superior.

Segunda fase:

– Prova de títulos de caráter classificatório para os cargos de nível superior.