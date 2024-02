onde acompanhar, horário e informações pela Copa do Nordeste 2024

Na sequência da Copa do Nordeste 2024, Botafogo-PB x Juazeirense marcará o primeiro jogo do Belo dentro de casa nesta edição do regional. A partida acontecerá no Estádio Almeidão, a partir das 19h do próximo sábado (10).

Do lado mandante, o Botafogo-PB ainda celebra a vitória fora de casa diante do Náutico. Com um gol de Dudu, o Belo bateu o Timbu pelo placar mínimo em pleno Estádio dos Aflitos. Com a vitória, o Alvinegro encerrou a invencibilidade do time pernambucano neste ano.

Já os visitantes vêm de uma estreia totalmente oposta. Jogando em casa, no Estádio Adautão, em Juazeiro, o Cancão de Fogo perdeu para o Ceará por 1 a 0 e terminou a 1ª rodada na penúltima colocação do Grupo B, à frente apenas do Itabaiana.

Dia, hora e local de Botafogo-PB x Juazeirense

Dia: 10/01

Hora: 19h

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Transmissão de Botafogo-PB x Juazeirense

Onde assistir : Nosso Futebol (pay-per-view)

: Nosso Futebol (pay-per-view) Onde ouvir : pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Juazeirense ficarão por conta da CBN. A narração será de Raelson Galdino , com os comentários de Expedito Madruga , e as reportagens de Phillipy Costa e Max Oliveira .

: pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Juazeirense ficarão por conta da CBN. A narração será de , com os comentários de , e as reportagens de e . Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Dalton, Erick, Souza Tibiri, Wendel Lomar e Rafael Furlan; Rodrigo Oliveira, Bruno Leite e Luiz Felipe; Jean Silva, Kiko e Pipico. Téc.: Cristian de Souza.

Dalton, Erick, Souza Tibiri, Wendel Lomar e Rafael Furlan; Rodrigo Oliveira, Bruno Leite e Luiz Felipe; Jean Silva, Kiko e Pipico. Cristian de Souza. Juazeirense: João Guilherme; Édson, Zé Romário, Mauricio, Yan; Elivélton, Patrik, Mauro Gabriel, Alexsandro, Ian Augusto; Luis Soares. Téc.: Carlos Rabello.

Arbitragem

Árbitro principal: a definir

a definir Assistente 1: a definir

a definir Assistente 2: a definir

a definir Quarto árbitro: a definir

Dia a dia do Botafogo-PB

O elenco botafoguense se reapresentou na tarde desta segunda-feira, no CT da Maravilha do Contorno, e realizou seu primeiro treino visando o jogo contra a Juazeirense.