Caravana do Cuidar beneficia moradores do bairro Ernani Sátiro com mais de 200 atendimentos

24/11/2023 |

19:30 |

16

Os moradores do bairro Ernani Sátiro foram beneficiados, nesta sexta-feira (24), pela roda de serviços oferecidos pela Caravana do Cuidar. O projeto itinerante é promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Seduhc), com o objetivo de aproximar os serviços da população. E, nesta edição, registrou 213 atendimentos.

Uma das moradoras beneficiadas pela passagem da Caravana pelo bairro foi a Eliane Medeiros que foi atendida pela equipe do Cadúnico. “Eu achei maravilhoso ter os serviços aqui no bairro. Atualizei meu cadastro do Bolsa Família, porque eu já sou viúva e preciso desse auxílio, então foi bom pra não ter que gastar passagem, nem ficar esperando pra ser atendida”, destacou.

A Juliete dos Santos também não perdeu a oportunidade de cadastrar seu filho no Programa Jovem Aprendiz, que insere jovens no mercado de trabalho. “Eu moro na rua de cima, meu filho está na escola, mas eu não queria perder a oportunidade de cadastrar ele. Porque ele tem 16 anos e vai ser muito bom pra ele, e pra família, se ele conseguir entrar no mercado de trabalho”, comentou.

Atendimentos – Dos 213 atendimentos realizados no Ernani Sátiro, foram registrados 08 cadastros no Programa Acessuas Trabalho; 30 atendimentos do Cadúnico; 08 atendimentos do Procon-JP; 05 encaminhamentos do Sine-JP; 01 cadastro no Programa Criança Feliz; 69 aferições de Pressão Arterial; 51 testes rápidos de glicemia; 03 marcação de mamografias; 08 testes rápidos de ISTs; 10 atendimentos odontológicos; e 20 atendimentos de auriculoterapia.