Prefeitura de Campina garante circulação de ônibus gratuito no domingo, 30, durante o segundo turno das eleições | Prefeitura de Campina Grande – PB

Medida visa cumprir Decreto do prefeito Bruno que regulamenta o serviço de transporte coletivo no domingo com aumento de 100% da frota

No domingo dia 30 de outubro, segundo turno das eleições 2022, mais uma vez a Prefeitura de Campina Grande estará oferecendo transporte público urbano gratuito para toda a população, nos mesmos moldes realizado no 1º turno, no sistema catraca aberta.

A medida cumprirá novamente o que determina o decreto assinado pelo prefeito Bruno Cunha Lima, em 30 de setembro, durante reunião na Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), garantindo o serviço de transporte coletivo sem interrupção, durante o processo de eleição.

Além do total de ônibus urbanos que regularmente funcionam no domingo, a STTP está assegurando um reforço de 100% na circulação de ônibus referente à frota de domingo.

Para utilizar o benefício da gratuidade do transporte coletivo durante as eleições, a entrada será permitida pela porta dianteira do veículo apresentando o cartão Vale Bus Card, e da mesma forma para quem paga em dinheiro e não dispõe do cartão também passará gratuitamente pela catraca sem pagamento da tarifa.

De acordo com o superintendente da STTP, Dunga Júnior, a população deve ficar ciente sobre a funcionalidade da operação da frota de ônibus que estará nas ruas já a partir das 5:30 da manhã, até às 20h. “Vamos assinar as ordens de serviços para os consórcios Santa Maria e Santa verônica, para que as pessoas tenham tranquilidade para retornar suas casas e também consigam chegar as urnas em horários que são pertinentes ao que foi desejado por elas”, disse o dirigente.

