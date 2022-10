Intercâmbio

Bailarino que atua na Suíça ministra aulas e cria coreografia para Companhia de Dança de João Pessoa

22/10/2022 | 14:00 | 54

A Companhia Municipal de Dança de João Pessoa recebeu, nesta semana, a visita do bailarino pernambucano Marcelo Pereira, proprietário, diretor, professor e coreógrafo da Marcelo’s Move Dance School, em Saint Gallen, na Suíça. Ele veio ao Brasil ministrar aulas para os bailarinos e bailarinas da Capital e contribuir na criação de uma coreografia inédita chamada ‘Cangaço’.

“A Companhia Municipal de Dança está construindo uma história de sucesso, tanto do ponto de vista das apresentações, dos espetáculos que os bailarinos e toda direção têm montado, até essa capacidade de ampliar o seu leque de atualização, de formação, de capacitação. No curto período de um ano, conseguimos consolidar o projeto da Companhia de Dança”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Stella Paula Carvalho, que está à frente da Companhia de Dança do Município, comemora a visita do profissional. “É mais um presente para a Companhia, um grande aprendizado, uma super troca de experiências. Marcelo é um ícone na dança brasileira e agora, mundial, com um estilo próprio que encanta aonde chega”, destacou.

Depois de quatro dias de trabalho, Marcelo Pereira garante que a jovem equipe tem talento de sobra. “Acho que a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa é formada por pessoas muito talentosas, maravilhosas. Foi um tempo bom com eles aqui, magnífico. Os bailarinos estão direcionados”, elogiou o coreógrafo.

Ao longo da semana, foi iniciada a construção da coreografia ‘Cangaço’, idealizada por ele, e que só será concluída em julho de 2023, quando pretende voltar a João Pessoa e reencontrar os integrantes da Companhia Municipal de Dança. “Acho que o futuro está aí para a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa alçar voo e ser uma das companhias importantes na história da dança no Brasil”, acrescentou.

Outras visitas – A Companhia Municipal de Dança de João Pessoa tem recebido visitas de bailarinos mundialmente conhecidos, a exemplo dos que compõem a Companhia de Dança Deborah Colker, em novembro de 2021; em junho de 2022, o dançarino internacional Luzemberg Santana ministrou aula para a Companhia. Formado pela Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, atualmente é demi solista do Houston Ballet, nos EUA; no mês de julho deste ano, a visita foi do bailarino pessoense Thales Henrique Soares de Araújo, que mora na Hungria. Thales foi um dos alunos da rede municipal de ensino selecionado para a Escola de Ballet Bolshoi na primeira gestão do prefeito Cícero Lucena.

O bailarino – Marcelo Pereira iniciou seus estudos de dança em Recife (PE), em 1982. Antes de se tornar dançarino, atuou na ginástica olímpica e saltos ornamentais. Estudou jazz dance com o coreógrafo Roberto Spindola. Começou a estudar dança clássica com Ruth Rosembault, Eduardo Freire e Marisa Queiroga, no Studio de Danças, em Recife. Em 1984, ingressou no Ballet Stagium, sob a direção de Decio Otero e Marika Gidali, tendo assim toda formação profissional concluída. Em 1989, foi convidado para fazer parte da Companhia Jennifer Muller The Works, em Nova Iorque, onde trabalhou por uma década.

Dançou no Metropolitan Opera Ballet, New York City Opera, Albano Ballet, Rebecca Kelly dance Company, Ballet Frances Petrally. Atuou como professor como convidado para o Bolshoi Joinville, Stad Theater Dance School e Dance Loft e Colombus Dance School, na Suíça. Além disso, atuou na Dance art School, na Áustria, entre outras.

Além de trabalhar com os alunos de sua escola, Marcelo desenvolve, há sete anos, intercâmbio com bailarinos do Brasil por um período de três meses. Lá, os bailarinos aprendem a se tornar profissionais, estudando dança contemporânea, clássica e moderna.

O coreógrafo também dá aulas no Brasil e coreografa para várias companhias e escolas de dança, inclusive na Europa, assim como participa de festivais pelo mundo. Entre os países nos quais trabalhou estão Alemanha, Japão, Bélgica, Itália, Canadá, China.