Nesta quarta-feira

Funjope abre exposição ‘Mirabeau e seu tempo’ na Galeria Casarão 34

05/12/2022 | 16:00 | 29

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), abre, nesta quarta-feira (07), a partir das 19h, a exposição ‘Mirabeau e seu tempo’, na Galeria Casarão 34, Centro Histórico da Capital. A mostra, do artesão, escultor e pintor paraibano Mirabeau Menezes, é gratuita para todos os públicos e fica aberta para visitação até 20 de janeiro.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que a exposição tem um significado importante porque faz parte de uma programação elaborada pela Fundação que começa agora em dezembro e segue durante o Verão.

Ele observa que as ações acontecem de forma integrada no Casarão 34, Casa da Pólvora e Hotel Globo, de maneira que o morador de João Pessoa e o turista possam ter programações artísticas e culturais. “O Mirabeau tem um trabalho significativo nas artes visuais de João Pessoa e da Paraíba. Tem um reconhecimento forte e nós abrimos essa temporada com ele”, acrescenta.

Com seus tons fortes e cores vibrantes, Mirabeau prima por traços abstratos e imagens figurativas que dão vida ao universo criativo do artista, que nasceu em João Pessoa num ambiente mesclado por música e poesia. Filho do saxofonista Joaquim Ferreira, desde cedo foi estimulado para as artes. A inspiração vem da infância, da vida e também de famosos como Van Gogh a Picasso.

Nome consagrado na arte e na cultura paraibana, Mirabeau Menezes iniciou a carreira na década de 1980 e, desde então, realizou diversas mostras e exposições no Brasil e no exterior. Suas obras passeiam pela pintura, desenho, escultura e também incluem oficinas realizadas em Portugal, Espanha e França.

Na escrita, lançou, em 2015, ‘Mirabeau, Maria das Louças’, em edição assinada com o selo do Sesc. Em 1985, ganhou o Prêmio Pirelli de Pintura. “Forma e clareza, harmonia e leveza, equilíbrio e beleza espelham e revelam canção e simplicidade, emoção e plasticidade, razão e maturidade. São esses os vastos laços e passos de Mirabeau e seu tempo”, afirmou o poeta Juca Pontes sobre a obra de Mirabeau.

A Galeria Casarão 34 funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h.