Brasil goleia a Coreia do Sul e vai enfrentar a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo

O Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo. E a classificação veio em grande estilo. Na tarde desta segunda-feira (5), a Seleção contou com o retorno de Neymar e atropelou a Coreia do Sul por 4 a 1 no Estádio 974. Com a goleada, o time de Tite e seus comandados enfrentará a Croácia na próxima fase, daqui a quatro dias, na sexta-feira (9).

E a avalanche de gols brasileiros para cima da Coreia aconteceu com muita velocidade, ainda no primeiro tempo! Contando o retorno de Neymar, a Seleção Brasileira abriu o placar já aos oito minutos, quando Vinicius Júnior recebeu de Raphinha e, com tranquilidade, estufou as redes. Apenas quatro minutos mais tarde, aos 12, Neymar ampliou, cobrando pênalti sofrido por Richarlison. Os sul-coreanos até, em bonito chute de Hee-Chan, ainda forçou Alisson a fazer boa defesa, mas foi insuficiente. Em linda triangulação, Richarlison recebeu de Thiago Silva e fez 3 a 0 aos 20 minutos. E, aos 35, Paquetá marcou o quarto, batendo de primeira, para fazer 4 a 0.

