Na CBN, ministro Silvio Costa Filho fala de investimentos no porto de Cabedelo e aeroportos da Paraíba

O ministro dos Portos e Aeroportos do governo Lula, Silvio Costa Filho, está na Paraíba para inaugurar, junto com o governador João Azevêdo (PBS), o PB Truck Center, no Porto de Cabedelo.

O espaço é um pátio de regulação de caminhões com capacidade dinâmica para 700 caminhões e estática para 175 veículos. O investimento foi de R$ 16 milhões, em uma parceria público-privada.

Segundo ele, um plano de investimentos para o Porto de Cabedelo está sendo montado para ampliar o potencial de transporte de produtos e exportação. São mais de R$ 50 milhões.

O ministro também afirmou, em entrevista exclusiva à CBN Paraíba, que irá visitar as obras de ampliação e melhorias no Aeroporto Castro Pinto, que fica em Bayeux/Santa Rita, e atende a Região Metropolitana de João Pessoa.

Silvio Costa disse também que tem pressionado a empresa concessionária para que as obras sejam aceleradas por causa do aumento de voos para Paraíba.

Ele registrou ainda a preocupação com as melhorias em aeródromos e aeroportos de Patos e Campina Grande.

Confira a entrevista à CBN Paraíba:



https://jornaldaparaiba.com.br/wp-content/uploads/2024/01/SONM-MINISTRO-DOS-PORTOS-LAERTE-26-01-24.mp3

PB Truck Center

O presidente da Companhia Docas, Ricardo Barbosa, também falou com a CBN Paraíba. De acordo com ele, a obra no Porto vai contribuir para melhorar a eficiência das operações e a qualidade de vida da população de Cabedelo.

O Truck Center é uma iniciativa conjunta do Ministério dos Portos e Governo da Paraíba, por meio da Companhia Docas da Paraíba, executado pelo consórcio PB Truck Center, composto pelas empresas Marajó Logística, Campinense Transportes e RL Construções. Tem 90 mil m² de área, sendo 44 mil m² de pátio e ainda 19 mil m² de área construída.

Confira os detalhes: