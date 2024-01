Bloco da Saudade em Campina Grande: saiba tudo sobre

O Bloco da Saudade em Campina Grande é um dos mais tradicionais que saem no carnaval da cidade. Assim como outras iniciativas, como o Jacaré do Açude Velho e Foliões do Ferro, o Bloco da Saudade também deve ser realizado em 2024.

O Jornal da Paraíba te explica nesta reportagem a história do Bloco da Saudade e traz também as informações sobre o desfile do bloco em 2024.

Bloco da Saudade em Campina Grande

Fundado por Eneida Agra Maracajá, um dos ícones da cultura popular local, o Bloco da Saudade surgiu em 1991.

Inicialmente, o bloco acontecia durante o carnaval fora de época, junto com a famosa Micarande.

A ideia era reunir pessoas que brincavam carnaval na cidade em anos anteriores.

Segundo Eneida, o bloco cresceu e até hoje os foliões brincam e manifestam a cultura popular através do bloco.

Nosso bloco que faz a diferente, ele é inteiramente cultural. Não tem trio, é orquestra. Não tem cordão de isolamento, mas sempre acompanha muita gente. É o bloco da cultura, dos artistas locais”, disse Eneida.

Ainda de acordo com a artista e fundadora do bloco, o nome “saudade” faz referência aos antigos carnavais, mas também transpõe os festejos carnavalescos para o presente.

Bloco da Saudade em 2024

Este ano, o bloco sairá no dia 27 de janeiro, nas prévias carnavalescas de Campina Grande.

A concentração acontece na Casa Memorial Severino Cabral, onde há uma exposição com fotografias da iniciativa, às 15h.

Quando a maior parte dos foliões já está reunida, o bloco segue pelas ruas do Centro de Campina Grande até chegar na Praça da Bandeira.

Assim como em anos anteriores, o Bloco da Saudade irá homenagear alguém importante ao fomento da cultura.

Dessa vez, o ativista cultural Neco Belo, que segundo Eneida Agra Maracajá criou os festejos de carnaval na Rainha da Borborema, será o grande homenageado.