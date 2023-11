Escola infantil da UFCG abre 50 vagas para novos alunos

A Unidade Acadêmica de Educação Infantil (UAEI) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) publicou, nesta sexta-feira (24), um edital de inscrições para o sorteio de vagas de novos alunos para o ano letivo 2024.

No total, são oferecidas 50 vagas para crianças na faixa etária de 2 a 5 anos e 11 meses, distribuídas nos turnos manhã e tarde.

As inscrições para o sorteio público serão feitas de 12 a 14 de dezembro, exclusivamente de forma presencial, na Secretaria da UAEI, localizada em frente ao Centro de Humanidades (CH) da UFCG, no campus sede. Os horários são das 8h às 11h e das 14h às 17h. Durante a inscrição, é necessário que o responsável da criança apresente um documento com foto, formulário de inscrição assinado e datado, conforme modelo do edital, e cópia simples da Certidão de Nascimento do filho.

O sorteio público acontecerá no dia 28 de dezembro, às 9h, no Centro de Extensão José Farias da Nóbrega, localizado no campus sede da UFCG.

A presença dos representantes das crianças no momento do sorteio não é obrigatória porque ele também será transmitido no Canal do Youtube da TV UFCG. A divulgação das listas com o resultado, indicando os sorteados dentro das vagas disponíveis, cadastro de reserva e os não sorteados, será disponibilizada às 18h, na Seção Editais e Comunicações do portal da UFCG e na Secretaria da UAEI. O resultado final, após recurso, será publicado no dia 10 de janeiro.

Os sorteados deverão realizar a matrícula no período de 22 a 26 de janeiro, na Secretaria da UAEI. Serão exigidos os seguintes documentos (cópias e originais):

Duas fotos 3×4;

Cópias da certidão de nascimento da criança e do cartão de vacina atualizado, além de um comprovante de residência e documento oficial com foto dos pais ou responsáveis.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da UAEI, nos horários das 8h às 12h e das 14h às 17h e por meio dos telefones (83) 2101.1012 ou (83) 2101.1417.