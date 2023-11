Cícero Lucena destaca união entre poderes nos avanços da saúde e encaminha pedido ao Governo Federal

O prefeito Cícero Lucena ressaltou a importância dos municípios na oferta de serviços à população, em especial na área da saúde, durante solenidade, no Centro de Convenções, com a presença da ministra Nísia Trindade. O gestor defendeu a união entre os poderes municipal, estadual e federal para o avanço e conquistas em benefício da população. O evento marcou, também, a entrega de 27 novas ambulâncias do Governo Federal, sendo uma delas para João Pessoa.

Cícero Lucena também disse que a oportunidade com a ministra representa avançar no pleito para que a Capital consiga a reposição de 15 ambulâncias alocadas pelo Município. “Nós tínhamos, desde a gestão passada, o pedido de 22 ambulâncias e fomos contemplados com uma. Mas a necessidade de um melhor serviço, tivemos a iniciativa de alocar 15 ambulâncias e mais dois veículos avançados para poder suprir a necessidade. Formalizamos o nosso pedido de reposição desses recursos, que é possível também, e eu tenho certeza que seremos atendidos”, afirmou o prefeito.

A ministra Nísia Trindade disse que o Governo Federal está comprometido em levar ambulâncias do Samu para todos os municípios brasileiros. “Trazer uma afirmação de compromisso, que é o compromisso que fez o presidente Lula me designar para essa função tão nobre e de tanta responsabilidade. Eu friso aqui a responsabilidade, que é o compromisso de levar a saúde para a nossa população. E é um compromisso que só será bem sucedido com a união, daí nosso lema de União e Reconstrução – com os estados e com os municípios”, afirmou a ministra.

A entrega das ambulâncias na Paraíba faz parte das estratégias prioritárias do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), anunciado pelo Governo Federal em agosto. No caso do Samu 192, o objetivo é que, em quatro anos, o serviço tenha 100% de cobertura, com prioridade para as regiões de maior vulnerabilidade social.

“Cada ambulância dessa renova a frota, é uma conquista, é um avanço e, assim, a gente vai avançando, entregando outras e participando de renovações como essa. Todos os municípios têm sua estrutura, mas nem todos têm o Samu, o que acontece de um município atender o outro. Mas, dessa forma, estamos avançando para conquistar cada vez mais serviços de saúde”, destacou o vice-governador Lucas Ribeiro, que representou o governador João Azevêdo, que está cumprindo compromissos em Brasília.