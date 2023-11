Em negação, Wallber diz que Bolsonaro sofre pressão para apoiar Queiroga

O deputado bolsonarista Wallber Virgolino (PL) entrou em estado de negação, ao tomar conhecimento da participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, através de videochamada, no evento do PL em apoiamento à pré-candidatura do ex-ministro Marcelo Queiroga à prefeitura de João Pessoa.

No evento, em um hotel da capital ontem (22), Bolsonaro disse que “acredita em Queiroga à frente da prefeitura” e pediu que os filiados do partido apoiem a escolha.

“Não podemos criar problemas agora e ele está perfeitamente qualificado para disputar a eleição, e se ganhar fará com toda a certeza uma excelente administração para os irmãos da nossa querida João Pessoa”, declarou o ex-presidente.

À CBN Paraíba, Wallber sugeriu que o presidente estaria sendo pressionado a apoiar o ex-auxiliar, que foi indicado pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e pelo presidente estadual, deputado Wellington Roberto, seu principal opositor na Paraíba, com o aval de outras lideranças do partido como o ex-ministro Braga Netto, por “sua capacidade de gestão”.

A gente vê que o presidente não estava a vontade na sua fala. Eu, particularmente, senti ele meio constrangido. A gente sabe das pressões que ele tem sofrido, que está sofrendo no PL de Waldemar Costa Neto, de Wellington Roberto”, comentou Wallber, sem detalhar sobre que pressões seriam.

Wallber também questionou a forma como Queiroga conduziu o processo e reiterou que o autodenominado triunvirato vai manter a pré-candidatura do comunicador Nilvan Ferreira, mesmo com a formalização do apoio de Bolsonaro. “Se ele tivesse chegado antes, conversado, se ele tivesse aceitado as nossas sugestões de pesquisas, nada disso teria acontecido. Tomamos decisão na vida que não tem como voltar atrás”, completou.