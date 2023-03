Eu Posso Aprender

Prefeitura de João Pessoa inscreve nesta quinta-feira para cursos gratuitos de garçom e camareira

01/03/2023 | 07:00 | 177

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), está disponibilizando mais duas capacitações profissionais gratuitas, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Desta vez, são 40 vagas para o curso de garçom e outras 40 para o de camareira. As inscrições acontecem nesta quinta-feira (2), das 8h às 14h, na sede da secretaria, localizada na Rua Diogo Velho, nº 150, no Centro.

As atividades integram o conjunto de ações do programa Eu Posso Aprender, promovido pela Sedest, e serão ministradas presencialmente na Escola Senac de Gastronomia e Hotelaria (ESCH), no bairro Cabo Branco. Cada formação contará com duas turmas, sendo uma das 8h às 12h, com 20 vagas; e outra, das 13h às 17h, com mais 20.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Vaulene Rodrigues, não se tratam de oficinas básicas, mas de cursos completos. “A formação de garçom tem carga total de 240 horas. Já a de camareira, tem 160 horas. São capacitações aprofundadas, práticas, que vão certificar os participantes e gabaritá-los para atuar no mercado de trabalho com excelência”, destacou.

Inscrições – Para participar dos cursos, os interessados precisam ter, no mínimo, 18 anos e Ensino Fundamental completo. No ato da inscrição, é necessário levar cópias do RG e CPF, além de comprovantes de residência e de escolaridade.

O início das aulas está previsto para a próxima terça-feira (7). Elas vão acontecer na sede da ESGH, que fica na Avenida Cabo Branco, nº 2788. A unidade conta com laboratórios com estrutura em situação real de aprendizagem, simulando os ambientes que o aluno encontrará em seu trabalho.