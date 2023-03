Empresa abre 500 vagas em capacitação gratuita para o mercado de trabalho na Paraíba

Compartilhe















Estão abertas 500 vagas para o Coletivo Online, uma capacitação gratuita do Instituto Coca-Cola Brasil, em parceria com a Solar Coca-Cola. O curso é de rápida duração, via WhatsApp, e está disponível em todo o território nacional. Para se inscrever é necessário cadastrar o mesmo número que será usado para as aulas, através de um formulário online.

O Coletivo Online é destinado a jovens de 16 a 25 anos com renda familiar de até dois salários mínimos que buscam o primeiro emprego. Concluída a capacitação o jovem irá receber um Certificado de Conclusão para adicionar ao currículo e poderão se cadastrar em uma comunidade de vagas exclusivas de mais de 400 empregadores parceiros.

São 11 videoaulas que podem ser maratonadas, bastando ter uma conexão à internet para conseguir receber os vídeos. Pelo menos 30% dos formandos são inseridos diretamente no mercado de trabalho por meio das empresas parceiras, segundo a Solar Coca-Cola.

O objetivo do curso é facilitar o entendimento sobre o mercado de trabalho, bem como direcionar a juventude a vagas de trabalho, com dicas reais e atualizadas de como fazer um currículo, como se portar em uma entrevista e até mesmo organização e planejamento financeiro.

Foto: Agência Brasil

Capacitação para jovens negros também abre inscrições

Além do Coletivo Online, o Instituto Coca-Cola Brasil também abre inscrições para o Coletivo MOVER. A capacitação é uma parceria entre o Instituto Coca-Cola Brasil e o MOVER (Movimento pela Equidade Racial) focada exclusivamente nos jovens negros e negras do país.

Além das 11 aulas, certificado de conclusão e oportunidade de entrar na comunidade de vagas exclusivas, os jovens contarão com 5 aulas exclusivas a mais focadas na temática racial para o mercado de trabalho. O curso pode ser feito de qualquer lugar e a qualquer momento também através do WhatsApp. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas também através de um formulário online.

capacitação

Emprego

jovens

mercado de trabalho

Redação Jornal da Paraíba

