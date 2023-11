Caravana do Cuidar chega ao bairro Ernani Sátiro nesta sexta-feira

Os moradores do bairro Ernani Sátiro recebem, nesta sexta-feira (24), os serviços da Caravana do Cuidar, projeto itinerante promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). A estrutura será montada na Rua Manoel Maria de Figueiredo, número 115, na praça Fernando Milanez. Todos os serviços estarão disponíveis, de forma gratuita, das 8h às 12h.

Dos serviços voltados para a assistência social, a população terá acesso ao cadastramento para o CadÚnico, porta de entrada para diversos programas sociais do Governo Federal; cadastro e consultas com o Cras da região; e também poderá conhecer e aderir ao Programa Criança Feliz, que acompanha gestantes e/ou crianças de até seis anos para um desenvolvimento integral.

O Programa Acessuas Trabalho estará disponibilizando cursos profissionalizantes e oportunidades de emprego pelo programa Jovem Aprendiz, direcionado para jovens de 14 a 24 anos de idade. Além de oportunidades no mercado de trabalho ofertadas pelo Sine-JP.

Em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), serão ofertados serviços de aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia, vacinação e atendimentos de auriculoterapia. A equipe da Maternidade Cândida Vargas estará auxiliando no planejamento familiar, além do atendimento da equipe médica, com encaminhamento para exames.

A Caravana do Cuidar também conta com a presença do Procon-JP, da Ouvidoria Municipal, ouvindo e registrando a opinião da população; e entrega de mudas de plantas, disponibilizadas em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (Semam).