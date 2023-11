confira os jogadores que estarão na disputa do Paraibano 2024

Os times que disputarão a 1ª divisão do Campeonato Paraibano de 2024 já estão se movimentando na busca de nomes para a composição dos seus elencos. Agora, o Jornal da Paraíba apresenta o guia da pré-temporada dos clubes da elite do futebol do nosso estado, detalhando todos os jogadores do próximo certame divididos por posição.

Confia o guia da pré-temporada do Paraibano 2024

TÉCNICOS

Ederson Araújo (Atlético-PB)

Francisco Diá (Campinense)

Josivaldo Alves (CSP)

Michel Lima (Nacional de Patos)

Ranielle Ribeiro (Serra Branca)

Renatinho Potiguar (Sousa)

William De Mattia (Treze)

GOLEIROS

Lucão, Ytalo Daniel, Thawan David (Nacional de Patos)

Everton (Serra Branca)

Bruno Fuso (Sousa)

Igor Rayan, Andrade, Nayan (Treze)

LATERAIS-DIREITOS

Átila (Nacional de Patos)

Biel Potiguar (Serra Branca)

Leozinho, Iranílson (Sousa)

Guilherme Lucena, Bruno Ferreira (Treze)

LATERAIS-ESQUERDOS

Filipe Ramon, Emerson (Serra Branca)

Jackson Santos (Sousa)

Saimon, Higor, Rubens Carvalho (Treze)

ZAGUEIROS

Flávio Nunes, Vitão (Serra Branca)

Breno Cézar (Sousa)

Paulo Júnior, Rafael Castro, Luiz Fernando, Pedrão, Jan Pieter (Treze)

VOLANTES

Magno, Lucas Gonçalves, Anderson Paulista, Memo (Serra Branca)

Hebert Cristian, Felipe Santana (Sousa)

Roberto, Gabriel, Pedro Júnior, Juninho (Treze)

MEIAS

Anderson Paraíba, Histone (Serra Branca)

Alexandre Aruá, Wilson Potiguar (Sousa)

Edmundo, Rickelme, Matheus Chaves, Léo Cereja (Treze)

ATACANTES

Marcelo Toscano, Leílson, Uelber (Serra Branca)

Michel Potiguar, Danilo Bala, Diego Ceará, Charles Pereira (Sousa)

Lucas Mineiro, Vitão, Jonatha, Adailson, Will Viana (Treze)

O guia da pré-temporada do Paraibano 2024 segue em atualização

