Inscrições abertas

Secretaria de Saúde realiza capacitação sobre esporotricose humana

07/01/2023 | 17:00 | 44

Visando oferecer uma melhor qualificação profissional, a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS) está com inscrições abertas para o curso de capacitação sobre ‘Vigilância e Manejo Clínico da Esporotricose Humana’. As inscrições são feitas online e para ter acesso ao formulário basta clicar no link.

De acordo com a Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), a capacitação acontece no próximo dia 12, das 13h às 17h, no auditório do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW). O objetivo do curso, que tem como público-alvo profissionais que atuam nas unidades de saúde, hospitais e Núcleos de Vigilância Distrital e Hospitalar, é prestar orientações aos profissionais no que diz respeito aos fluxos e condutas acerca de casos suspeitos ou confirmados de esporotricose humana.

Raquel Moraes, diretora de Vigilância em Saúde da SMS, ressaltou que o diagnóstico correto dessa enfermidade é essencial para o tratamento e o controle da doença, minimizando os riscos de transmissão da infecção a outros indivíduos. “É imprescindível que o treinamento de profissionais da saúde, em tema de esporotricose de transmissão zoonótica, siga avançando aqui na Capital. Isso se dá pela importância de estarem instruídos quanto ao atendimento clínico, tratamento e vigilância, de maneira a evitar surtos da doença. A falta de informação sobre tratamento e cuidados após a morte de animais e o grande volume populacional são grandes colaboradores para que a doença se espalhe em níveis alarmantes”, frisou.

Curso – A capacitação será dividida em dois momentos. O primeiro é voltado para o diagnóstico e manejo clínico, ministrado pelo médico infectologista Francisco Bernardino. O segundo é relacionado ao cenário epidemiológico e fluxo, tema que será abordado por Kézia Raquel, profissional que compõe a equipe da Vigilância Epidemiológica da Capital.

O que é – A esporotricose humana é uma micose subcutânea que surge quando o fungo do gênero Sporothrix entra no organismo por meio de uma ferida na pele. Os sintomas da esporotricose aparecem após a contaminação do fungo na pele. O desenvolvimento da lesão inicial é bem similar a uma picada de inseto, podendo evoluir para cura espontânea. Em casos mais graves, por exemplo, quando o fungo afeta os pulmões, podem surgir tosse, falta de ar, dor ao respirar e febre.

Serviço

Curso de capacitação sobre Vigilância e Manejo Clínico da Esporotricose Humana;

Data: 12 de janeiro

Horário: das 13h às 17h

Local: Hospital Universitário Lauro Wanderley – UFPB;

Informações: 3214-7938 ou 3214-7975