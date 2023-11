População da Capital tem até as 21 horas para se imunizar no Dia D da Vacinação

A população de João Pessoa, todos os públicos – crianças, adolescentes, adultos e idosos, têm até as 21 horas deste sábado (18) para se imunizar e atualizar o cartão de vacinação no ‘Dia D’ de vacinação, garantindo proteção individual e coletiva. A Prefeitura está com três pontos extras localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, Shopping Tambiá, no Centro, e no Home Center Ferreira Costa.

Durante o dia, a Prefeitura de João Pessoa também disponibilizou todas as unidades de saúde da família, Centro Municipal de Imunização e Policlínicas Municipais, que funcionaram no período das 8h às 12h. Esses locais registraram movimento tranquilo.

“É extremamente importante essas ações de vacinação na Capital, levando em consideração o acesso maior que a gente dá à população, para que eles tenham uma maior adesão – é um dia de intensificação. Quem não teve a oportunidade de buscar no dia de hoje tem a possibilidade de buscar na semana”, explicou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização de João Pessoa.

Documentação – Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS. Já para receber a vacina contra Influenza e demais vacinas do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

No Shopping Sul, que fica nos Bancários, Ana Kallyne levou o marido e o filho para se imunizar. Ela aproveitou o movimento tranquilo e elogiou a oferta de postos de vacinação que a Prefeitura disponibiliza neste Dia D. “Proteção para toda família. É uma questão da saúde na comunidade, do bem em geral. Se a gente está imunizado, a gente está nos defendendo da doença e ajudando os próximos”, refletiu.

Contra Covid-19 – As crianças a partir de seis meses de idade, que iniciaram o esquema vacinal devem tomar a segunda dose com 30 dias e a terceira dose com 60 dias, com imunizantes Pfizer-BioNTech baby. Já a vacina bivalente contra a Covid-19 é destinada aos maiores de 18 anos, desde que tenham completado o esquema vacinal primário (duas doses ou dose única). É necessário um período de quatro meses desde a última aplicação para poder receber o imunizante.