Caravana do Cuidar realiza 425 atendimentos no bairro Costa e Silva

A Caravana do Cuidar dessa semana visitou o bairro Costa e Silva, pela primeira vez atendendo os moradores da Comunidade Gauchinha. Nesta sexta-feira (29), foram contabilizados 425 atendimentos nos serviços de assistência social, saúde, direito do consumidor e embelezamento. Todos ofertados pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), e serviços parceiros.

A coordenadora da Caravana do Cuidar, Raquel Feitosa, falou sobre o planejamento da ação e das novas parcerias. “A gente fez um levantamento relacionado à vulnerabilidade dos bairros de João Pessoa e verificamos que o Costa e Silva estava precisando dos serviços que a gente já trabalha durante o ano e com os novos parceiros. Fizemos uma parceria com a Energisa, com o desconto para quem tem baixa renda, e com a Defensoria Pública, que está nos acompanhando nessas últimas edições. São parceiros que chegam para somar e nos impulsionam a sempre melhorar os serviços oferecidos pela Caravana do Cuidar”, destacou.

Além de garantir agilidade ao atendimento, a Caravana também tem como objetivo garantir os atendimentos a população que mais precisa, como a Rute de Lima, que não tinha condições de custear o transporte e conseguiu ser atendida de forma gratuita, no próprio bairro. “Meu filho nasceu essa semana e eu precisava tirar o cartão do SUS dele, mas não tinha dinheiro para o ônibus. Quando fui no postinho, eles me orientaram que teria o serviço aqui, então eu vim. Não podia perder essa oportunidade e estou muito satisfeita”, compartilhou.

Outra novidade é a participação da Secretaria Executiva de Participação Popular (SEPP), articulando a presença de pequenos empreendedores, trazendo os serviços de brechó, comida e artesanato. Além dos serviços de embelezamento ofertados pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), em parceria com o Senac.

O atendimento médico também beneficiou muitos moradores, como o Rodolfo da Silva que recebeu o serviço na porta de casa. “Eu já venho fazendo esse acompanhamento no médico, mensalmente, mas ter esse atendimento mais perto de casa foi muito bom. Foi bem mais rápido. Parabéns pelo serviço”, comentou.

Atendimentos – Dos 425 realizados nesta edição, foram registrados 48 atendimentos do Bolsa Família; 03 do Procon-JP; 08 cadastros no Programa Eu Posso; 12 atendimentos do Cras; 05 adesões no Programa Criança Feliz; 08 cadastros no desconto da Energisa; 26 atendimentos médicos; 52 aferições de pressão arterial; 20 atendimentos de auriculoterapia; 18 testes rápidos de ISTs; 02 vacinas aplicadas; 13 atendimentos odontológicos; 52 testes rápidos de glicemia; 50 emissões do cartão SUS; 20 atendimentos de limpeza de pele com a Faculdade Três Marias; 25 cortes de cabelo; 20 atendimentos da manicure; 28 sobrancelhas e 15 atendimentos da Defensoria Pública do Estado.