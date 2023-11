Grupo Samba na Praça vai agitar o Sabadinho Bom neste final de semana

O Sabadinho Bom deste final de semana apresenta o grupo Samba na Praça que, como o próprio nome sugere, vai levar samba de raiz e sambas-enredo, mas também chorinhos clássicos, entre outros ritmos. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece na Praça Rio Branco, a partir do meio-dia.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que o Sabadinho Bom é uma experiência social e cultural das mais relevantes na cidade de João Pessoa. Esta semana, o evento valoriza sambistas que já têm uma experiência na Praça Rio Branco. Sempre que termina o Sabadinho, o grupo Samba na Praça se apresenta ali e encanta o morador de João Pessoa, o turista, fazendo uma roda de samba quase que permanente naquele lugar.

“Desta vez, os convidamos para ser a atração principal do Sabadinho Bom e eu tenho certeza de que vai ser realmente espetacular, incorporando um movimento espontâneo dos sambistas da cidade em torno do nosso evento. Sempre repito que o Sabadinho Bom consegue desenvolver uma economia criativa no nosso Centro Histórico. Ele atrai vendedores, comércio ambulante, mantém abertos os bares e restaurantes do Centro Histórico movimentando uma economia ligada à cultura”, acrescentou o diretor.

O instrumentista Josinaldo do Nascimento afirma que os músicos estão felizes em participar do Sabadinho, uma ação consolidada no calendário cultural da cidade. “Nós visualizamos como um evento cultural bem planejado, criado e em execução que, cada vez mais, se torna expressivo e dá aos músicos da terra e outros a oportunidade de formar bandas, grupos artísticos, resultando em apresentações musicais e folclóricas ao público paraibano e turistas. É um momento de lazer com satisfação e prazer”, avalia o músico.

Ele conta que o repertório terá sambas de raiz, sambas-enredo em ritmos cadenciados, chorinhos clássicos, forró improvisado em ritmo de samba, músicas do grupo Raça Negra e outros estilos. No samba, destaque para nomes como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Alcione, Benito di Paula, Alceu Valença. No chorinho, o grupo vai tocar composições como Brasileirinho, Carioquinha, Aquarela, Clarinete Dengoso, Carinhoso.

Entre as canções que fazem parte do repertório estão ‘Ainda há tempo para ser feliz’, gravada por Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Beth Carvalho; ‘Tristeza Pé no Chão’, de Clara Nunes; ‘Minha Filosofia’, de Casuarina; ‘Sambas’, de Benito di Paula; além de sambas-enredo como ‘Explode Coração’, da escola Salgueiro; ‘É Hoje’, da agremiação União da Ilha do Governador.

Os responsáveis pela apresentação são José Figueiredo no cavaco e voz; Josinaldo Nascimento, no surdo; Mário Júnior na voz e reco reco; Erisvaldo Moura na voz e pandeiro); Índio Ferreira no violão 7 cordas; Edilson Alves no saxofone; Fernando Baiano no tantan e voz; Naldinho Nascimento na bateria.

“Esperamos contar com a presença de um bom público e, por isso, convidamos aos pessoenses e turistas para curtir conosco esse momento inédito e maravilhoso, em que vocês ouvirão sambas variados e músicas improvisadas de diversos estilos para dançar do jeito que quiser, cada um na sua onda”, completa o músico.