Procon-JP registra redução no preço do litro da gasolina, que pode ser encontrado a R$ 5,49

O Procon-JP realizou mais uma pesquisa comparativa de preços de combustíveis nesta terça-feira (14), quando foi verificada uma redução no valor do litro da gasolina comum. O combustível está oscilando entre R$ 5,49 (Elesbão – Água Fria) e RS 5,89 (Ale Grid – Bairro das Indústrias). Uma diferença de R$ 0,40 e variação de R$ 7,3%.

Em comparação com a semana passada, o menor preço caiu R$ 0,09 e, o maior, se manteve o mesmo. A média no preço da gasolina comum na Capital para pagamento à vista foi encontrada a R$ 5,596. Clique aqui e confira a tabela de preços.

O levantamento do Procon-JP, que visitou 109 postos que estão em atividade, registra, ainda, que para pagamento no cartão a gasolina comum está com os mesmos preços nas duas pontas que os registrados para pagamento à vista.

A gasolina aditivada também teve baixa de preço e o menor valor do litro pode ser encontrado a R$ 5,58 (Expressão – Centro e Torre), mas o maior se manteve no mesmo patamar de R$ 6,04 (Maxi – Oitizeiro). Aqui, a diferença de preço é de R$ 0,46 e a variação é de 8,2%.

Álcool – Seguindo a tendência de queda no valor do litro, o menor preço do álcool foi encontrado a R$ 3,89 (Mastergás – Tambauzinho). Já o maior preço manteve o valor de R$ 4,39 (Setta – Alto do Mateus) para pagamento à vista. Os valores representam uma diferença de R$ 0,50 e variação de 12,9%. Na última pesquisa, realizada no dia 8 de novembro, o álcool apresentou oscilação de R$ 3,950 (9 postos) e R$ 4,390 (Setta – Alto do Mateus).

S10 – O menor preço do diesel S10 caiu de R$ 5,880 para R$ 5,850 (Triunfo – Torre) e o maior manteve o mesmo preço da semana passada, R$ 6,490 (D&D – B. dos Estados e Freeway – Miramar), no pagamento à vista. O produto registra diferença de R$ 0,64 e variação de 10,9%.

Diesel comum – O diesel comum é outro combustível que teve redução no menor preço, se comparado à pesquisa anterior, saindo de R$ 5,790 para R$ 5,750 (São Luis XV – Centro e Independência – Tambiá). Já o maior preço na pesquisa anterior estava de R$ 6,150 e agora é encontrado a R$ 6,090 (Shopping Bessa e Posto FX – Bessa) para os preços à vista. O produto tem variação de 5,9% e diferença de R$ 0,36.

GNV – A pesquisa encontrou o Gás Natural Veicular (GNV) com os mesmos preços nas duas pontas se comparado à semana passada, oscilando entre R$ 4,450 (Z – Jardim Cidade Universitária e Estrela – Geisel) e R$ 4,460 (10 revendedores).