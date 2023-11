Salão do Artesanato Paraibano seleciona expositores para evento que começa em janeiro

O Governo da Paraíba publicou nesta quarta-feira (15) o chamamento público para artesãos que queiram participar do 37º Salão do Artesanato Paraibano, que vai ter como título “arte à flor da pele” e vai acontecer entre 12 de janeiro e 4 de fevereiro do ano que vem. Os interessados podem se inscrever a partir desta quinta-feira (16) e até 27 de novembro deste ano.

A oferta é de 350 vagas para artesãos, 50 para produtos criativos, 40 para produtores de gastronomia regional e seis para lanchonetes (sendo uma cafeteria, um bar, uma de comida regional e três outras vagas avulsas).

Para se inscrever, é preciso ter ao menos 18 anos e ser residente na Paraíba. Estão aptos artesãos cadastrados no Sistema do Cadastramento do Artesanato Brasileiro e com carteira de artesão emitida pela curadoria do artesanato paraibano, trabalhadores manuais registrados como Microempreedendor Individual (MEI) ou Micro-Empresa (ME) e produtores de gastronomia regional cadastrados como MEI ou ME. As seis lanchonetes precisam necessariamente estarem sediadas e cadastradas em João Pessoa.

As inscrições vão acontecer exclusivamente de forma online. Cada pessoa que se inscrever precisa anexar as documentações comprobatórias sobre sua condição de artesão, MEI ou ME e deve anexar também três fotos representativas dos produtos a serem exibidos. O produto deve ser produzido pelo próprio expositor e não é possível a inscrição de atravessadores.

Critérios como organização e apresentação dos produtos, gestão de negócio e diversidade nas formas de pagamento, qualidade, beleza, acabamento, estética e referência cultural dos produtos a serem comercializados, avaliação do comportamento nos eventos e demais oportunidades ofertadas pelo Programa do Artesanato Paraibano, entre outros.

A divulgação da lista provisória dos artesãos aptos será publicado em 5 de dezembro e depois haverá um prazo de três dias de recurso, entre 5 e 7 de dezembro. A lista definitiva dos selecionados será publicada no dia 12 de dezembro.