Cícero Lucena inspeciona obras da USF Planalto da Boa Esperança e projeta entrega do equipamento para junho

A Prefeitura de João Pessoa avança para entregar a Unidade de Saúde da Família (USF) Planalto da Boa Esperança, em Gramame, com a eficiência de quatro equipes de saúde para atender 16 mil moradores. Nesta sexta-feira (15), durante inspeção da obra, o prefeito Cícero Lucena projetou a entrega do equipamento para o próximo mês de junho.

O gestor aproveitou a oportunidade para conversar com os trabalhadores, que estão dando forma à unidade de saúde, em um almoço que marcou a finalização da coberta da USF, que agora está com 70% de suas obras executadas. Cícero Lucena lembrou do projeto da Prefeitura de João Pessoa em acabar com áreas descobertas na cidade, com a construção de 10 novas USFs, que abrigarão 40 novas equipes de saúde para atender mais de 160 mil pessoas.

“Isso é a garantia de que vamos ter o padrão que nós desejamos na saúde, para ter, com competência, com eficiência, com tecnologia, mas com respeito, carinho e amor ao próximo, nós vamos avançar. E hoje eu estou aproveitando a história da construção civil, que sempre tem uma confraternização entre os trabalhadores. Estou aqui, presente com eles, para agradecer, porque a exemplo dos que trabalham na Secretaria de Saúde, para construir e botar para funcionar, eles dão, também, a sua contribuição”, destacou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, disse que a USF Planalto da Boa Esperança contará com uma equipe multidisciplinar, atendendo diversas especialidades e até serviço de telemedicina, para que a assistência ocorra 24 horas por dia. Ele disse que outras seis das 10 unidades que a Prefeitura está erguendo, do zero, terão esse mesmo padrão.

“Aqui, nós teremos geriatra, pediatra, psiquiatra, além dos médicos clínicos, nós teremos telemedicina, que funcionará com vários especialistas e com médicos clínicos também, que não terão limites de atendimento, ou seja, toda hora que o usuário chegar, ele será atendido presencialmente ou pela telemedicina. Aqui, nós teremos marcação de exames na própria unidade, então, o paciente vai sair daqui sabendo quando vai ser seu exame, onde vai ser, como ele deve ir”, explicou o secretário.

Estágio da obra – Já foi feita toda a parte de fundação e estrutura, alvenaria, todo o reboco, rede hidrossanitária, além da cobertura. Nesse momento, a obra avança para a parte de instalações elétricas e revestimento cerâmico. O prédio ocupa uma área de 700 metros quadrados e ainda terá estacionamento, todos os ambientes serão climatizados e o serviço informatizado. O investimento da Prefeitura, só na parte física, é de R$ 2,2 milhões.