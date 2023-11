Mega da Virada 2023 vai sortear maior prêmio da história do concurso

A Mega da Virada de 2023 vai pagar um prêmio estimado de R$ 550 milhões, se tornando o maior prêmio da história do concurso. A divulgação do valor do prêmio foi feita nesta segunda-feira (13) pela Caixa Econômica Federal. O Jornal da Paraíba explica como jogar na Mega abaixo.

As apostas para o concurso 2.670 podem ser feitas a partir desta segunda-feira (13), e as apostas simples custam R$5. Já os bolões saem a partir de R$ 15. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, às 20h.

Diferente dos concursos tradicionais da Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. E, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa – com o acerto de 5 números, e assim por diante.

Onde apostar

As apostas da Mega da Virada devem ser feitas com um volante específico da Mega da Virada somente nos canais oficiais da caixa, sendo eles:

Como jogar

Para jogar na Mega da Virada, é só marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. Além disso, o apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha.

O jogador também pode aumentar suas chances de ganhar realizando apostas em grupo por meio do Bolão Caixa. Para isso, ele precisa preencher o campo obrigatório no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm o preço mínimo de R$ 15. Mas, cada cota não pode ser inferior a R$ 6. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

A Caixa lembra que “Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá R$ 3,3 milhões no primeiro mês de rendimento”.

Prêmios anteriores

A Mega da Virada deste ano sorteia o prêmio de R$ 550 milhões, ultrapassando o prêmio de 2022, onde o prêmio era estimado de R$ 500 milhões para quem acertasse as seis dezenas. A cifra era 32% superior ao prêmio de 2021, de R$ 378,1 milhões.