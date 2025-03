Sine-PB oferta mais de 890 vagas de emprego em vários municípios a partir de segunda-feira — Governo da Paraíba

A partir desta segunda-feira (24), o Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) vai ofertar 894 novas vagas de emprego, em 12 municípios do estado. A exemplo das demais semanas, João Pessoa concentra a maioria das vagas, com 704 postos de trabalho, enquanto as demais vagas são distribuídas nas cidades de Campina Grande, Sapé, Santa Rita, Bayeux, Mamanguape, Conde, Cabedelo, São Bento, Patos, Pombal e Princesa Isabel.

O cargo de operador de telemarketing ativo e receptivo – com exigência no ensino médio completo – é o que oferece o maior número de vagas em João Pessoa, totalizando 500 postos de emprego. Outros cargos de oportunidades de emprego são: técnico de operação de telecomunicações – ensino médio completo / possuir CNH (15), servente de obras – ensino fundamental completo e auxiliar de logística (12 vagas cada cargo), pedreiro, carregador de caminhão – exigindo ensino fundamental completo e servente de pedreiro (10 vagas para cada), carpinteiro, costureira em geral e repositor de mercadoria – ensino fundamental completo, atendente do setor de frios e laticínios e atendente do setor de hortifrutigranjeiros, mecânico de m. máquina industrial – todos cargos exigindo ensino médio completo (5 vagas cada cargo), armador de ferros, auxiliar de limpeza/ médio completo (4 vagas cada cargo), atendente de farmácia balconista– ensino médio completo/ vaga exclusiva para pessoa com deficiência (3), vigilante – vaga exclusiva para pessoa com deficiência (2), técnico em m. de equipamento de informática – médio completo/ vaga exclusiva para pessoa com deficiência (1), entre outras.

Em Campina Grande – segundo município com mais oportunidades de trabalho – serão 73 vagas, com destaque para o cargo de lavador de veículos – ensino fundamental completo e pedreiro, que vai ofertar 10 vagas. Ainda tem vagas para ajudante de obras (6), vendedor pracista – ensino médio completo (5), motorista de caminhão – ensino médio completo (4), açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria – ensino fundamental completo, gerente administrativo de lanchonete, instalador – reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados – ensino médio completo/vaga exclusiva para pessoa com deficiência (2 vagas cada função), motorista entregador, vendedor interno, pizzaiolo – todos exigindo ensino fundamental completo (2 vagas cada função), engenheiro de produção, arquivista de documentos, assistente jurídico – todos exigindo ensino superior completo (1 vaga cada cargo), entre outras oportunidades.

No posto de Santa Rita, serão ofertadas 30 vagas para diversas áreas como: auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística – médio completo (5 vagas cada cargo), recepcionista – em geral/médio completo (4), auxiliar de limpeza (3), operador de telemarketing ativo, vendedor pracista, vendedor interno, operador de empilhadeira /todos exigido ensino médio completo, soldador, pedreiro (2 vagas cada cargo), jardineiro (1).

Em Sapé, serão cinco vagas ofertadas para os cargos de – advogado – ensino superior completo, ajudante de carga e descarga de mercadoria, estoquista – exigido ensino fundamental completo, (1 vaga para cada), vendedor pracista/ ensino médio completo – possuir veículo próprio (2). No Sine de Mamanguape, uma vaga será destinada para a função de ajudante de carga e descarga de mercadoria – ensino fundamental completo.

No posto do Conde, serão 20 vagas distribuídas para os cargos de carregador de montador mecânico – ensino médio completo (5), conferente de logística, empregado doméstico nos serviços gerais – todos exigindo ensino médio completo (3 vagas cada cargo), auxiliar de estoque/médio completo – vaga exclusiva para pessoa com deficiência, soldador, operador de maçarico, motorista carreteiro, motorista operacional de guincho, auxiliar de manutenção predial, zelador (uma vaga cada função), e no Sine-PB de Bayeux, serão ofertadas 4 oportunidades de emprego – motorista carreteiro, operador de caldeira, soldador e técnico de documentação – exigindo ensino médio completo (1 vaga cada função).

No posto do Sine-PB em Cabedelo, serão oferecidas 3 vagas para ocupação das funções de ajudante de estruturas metálicas/ ensino fundamental completo (2), garçom (1), enquanto em Patos, serão 8 vagas distribuídas em várias funções: vendedor de comércio varejista (3), ajudante de carga e descarga de mercadoria, açougueiro, assistente administrativo (uma vaga cada cargo), vendedor interno – ensino médio completo (2).

No município de São Bento, as 9 oportunidades de trabalho contemplam os cargos de consultor de vendas – ensino médio completo (2), vendedor ambulante – possuir CNH, atendente de mesa, auxiliar de limpeza, operador de caixa, promotor de vendas, vendedor ambulante – todos exigindo ensino médio completo, atendente do setor de frios e laticínios, repositor – em supermercados (1 vaga cada cargo).

No Sine estadual de Princesa Isabel, serão disponibilizadas 36 vagas para as funções de servente de pedreiro (15), pedreiro (5), montador de estruturas metálicas (3), personal trainer – superior incompleto – vaga para estágio (2), motorista entregador, mecânico de manutenção hidráulica, cobrador externo, estoquista, lapidador de vidros e cristais/ ensino médio completo, babá (1 vaga cada cargo), entre outras. Em Pombal será ofertada uma vaga de emprego para o cargo de supervisor comercial – ensino médio completo.

O Sine-PB possui atualmente 16 postos em funcionamento e mais cinco unidades de extensão de atendimentos nas Casas da Cidadania em João Pessoa. Os demais estão distribuídos nos seguintes municípios: Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo, Patos e Princesa Isabel.

O Sistema trabalha em parceria com diversas empresas realizando a intermediação da mão de obra ofertada por elas. Os serviços do Sine/PB para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado podem ser solicitados pelo e-mail: [email protected].

Confira as vagas

Telefones do Sine-PB para contato:

João Pessoa – 3218-6617 – 3218-6600

Bayeux – 98619-1918

Cabedelo – 3250-3270

Cajazeiras -3531-7003

Campina Grande – 3310-9412

Guarabira – 3271-3252

Itaporanga – 3451-2819

Mamanguape – 3292-1931

Monteiro – 99863-3217

Patos – 3421-1943

Santa Rita – 3229-3505

Sapé – 3283-6460

Pombal – 3431-3545

Conde – 3298-2025

São Bento – 3444-2712

Princesa Isabel – 99678-4793