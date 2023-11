Processo seletivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano: edital, inscrição e vagas

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano (Sedh) está com edital de processo seletivo aberto para contratação temporária de pessoal para compor a equipe técnica estadual do Serviço da Política para Egresso do Sistema Penitenciário – Escritório Social/

Patronato. Os salários variam entre R$ 2.639,10 e R$ 3.318,10.

Processo seletivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano

O edital do processo seletivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano foi divulgado na edição do dia 10 de novembro do Diário Oficial do Estado (DOE).

Vagas disponíveis

São ofertadas 10 vagas no total, sendo 3 para assistente social, 3 para psicólogo, 2 para pedagogo e 2 para advogado.

Inscrição no processo seletivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 10 e 17 de novembro, por meio do preenchimento de um formulário.

Processo seletivo

A seleção vai acontecer por meio de análise de currículo e entrebista, sendo as duas etapas de caráter elimintário.