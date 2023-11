Cícero Lucena compartilha avanços da gestão em João Pessoa durante 2° Encontro Paraibano das Guardas Municipais

João Pessoa tem um moderno centro de monitoramento, que gerencia escolas e unidades de saúde 24 horas por dia. Recentemente, a Prefeitura adquiriu pistolas, diciclos, carabinas, espingardas, dispositivos de controle elétrico e ofereceu capacitação para 160 guardas municipais. Esse conjunto de ações e aparato estão colaborando com a segurança urbana na cidade e, nesta sexta-feira (10), o prefeito Cícero Lucena compartilhou essa experiência no 2° Encontro Paraibano das Guardas Municipais.

O evento acontece no auditório do Sebrae, no Bairro dos Estados, reunindo autoridades do segmento de segurança urbana de várias cidades paraibanas, com o objetivo de promover um intercâmbio e integração entre os guardas municipais, com ênfase na prevenção da violência, a modernização das técnicas de enfrentamento a violência e o aprimoramento de ações para garantir a paz social e uma melhor qualidade de vida nas cidades.

“Nossas escolas, hoje, algumas em fase final, outras já reformadas, todas que são entregues estão devidamente monitoradas pela Guarda Municipal, como são as Unidades Básicas de Saúde e os prédios públicos. Estamos já licitados, só em fase de implantação, da Central de Controle da Guarda, para que possa, através dessas informações, cumprir o seu papel de mais um órgão de apoio à segurança da nossa cidade, sempre com olhar, com a preocupação e a visão da importância de fazer parceria com as outras forças de segurança, seja do Governo do Estado, quer seja do Governo Federal, para que possamos aproveitar as informações e trabalhar melhor essas informações”, afirmou o prefeito.

Esse olhar de João Pessoa para Guarda Municipal e a segurança urbana é referência para outras cidades, apontou a Íris Cavalcante, presidente do Sindicato das Guardas Municipais da Paraíba. Durante a solenidade, ela também pregou união da classe em busca de mais avanços. “Precisamos andar de mãos dadas, porque nós temos uma instituição linda e poderosa para representar. Coloco o Sindicato à disposição de todos os municípios para o que precisarem”, afirmou.

O evento se estende durante todo dia com a realização de palestras. Entre elas: “O protagonismo das Guardas Municipais no Sistema de Segurança Pública Brasileiro”, ministrada pelo secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa, João Almeida.

Presenças – Outras autoridades presentes no evento são a subcomandante da Guarda Municipal de João Pessoa, Surama Oliveira, o comandante da Guarda Municipal de João Pessoa, Vitor Freire, o secretário de Segurança Municipal e comandante-geral da Guarda Metropolitana de Cabedelo, Magalhães Galvão Lourenço, além de Rejane Soldani, que é guarda municipal em Curitiba-PR, e Eliel Miranda, guarda municipal em Paulínia-SP.