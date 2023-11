Prefeitura promove ‘Saúde Mais Perto Homem’ neste sábado em Mangabeira

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa vai promover, neste sábado (11), o ‘Saúde Mais Perto Homem’, com serviços direcionados ao público masculino. A ação faz parte da programação da campanha Novembro Azul, em combate ao câncer de próstata e de promoção à saúde do homem. As atividades acontecerão das 8h às 16h, na Escola Índio Piragibe, em Mangabeira.

Durante a ação, a população masculina terá acesso a atendimento médico com urologista e clínico geral, práticas integrativas e complementares à saúde, orientações e rodas de conversa sobre saúde do homem, testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e corte de cabelo. Também será disponibilizado no local um ponto de vacinação para a população em geral.

“Este mês é muito importante para os homens da cidade de João Pessoa, pois é um momento em que damos uma atenção ainda maior para a saúde do público masculino que, de forma geral, não se cuida como deveria. Então, além da ação deste sábado, temos uma programação com diversas atividades para incentivar o cuidado com a saúde dos homens”, destacou o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira.

Para participar da ação, é importante levar documento de identificação com foto, cartão SUS e comprovante de residência em João Pessoa. A Escola Índio Piragibe está localizada na Rua Beatriz Maria de Oliveira, s/n, Mangabeira.

Saúde + Perto – A ação da Prefeitura de João Pessoa visita os bairros da Capital, levando serviços de saúde com o objetivo de facilitar o acesso da população aos atendimentos especializados. Ao todo, o ‘Saúde + Perto’ já realizou 10.559 atendimentos, sendo 2.570 consultas em diversas especialidades médicas. Já receberam a ação os bairros de Gramame, Bessa, Valentina Figueiredo, Bairro das Indústrias e Mangabeira.

Novembro Azul – Ao longo do mês de novembro, a SMS está realizando diversas ações de promoção à saúde do homem para os usuários e funcionários dos serviços da Rede Municipal de Saúde como policlínicas, hospitais, unidades de saúde da família (USF) e unidades de pronto atendimento (UPA), além das atividades educativas em parceria com outras instituições públicas e empresas privadas.